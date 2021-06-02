Euro
10.50
Dolar
8.62
BIST 100
1,424.74
Altın
1,897.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

İsrail polisinin eşlik ettiği fanatik Yahudilerin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya girişleri sürüyor.

Esat Fırat   | 02.06.2021
Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

Kudüs

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, 61 fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'nın güneybatısındaki El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e baskın düzenlediği belirtildi.

İsrail polisi korumasındaki grubun, Harem-i Şerif'in avlularında dolaştıktan sonra kutsal mabetten ayrıldığı kaydedildi.

Yahudilerin öğleden sonra da Mescid-i Aksa'ya girişlerini sürdürmeleri bekleniyor.

Fanatik Yahudilerin Harem-i Şerif'e düzenlediği bu tür baskınlar bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor. Yahudiler ise içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor ve Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor. Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor.

Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Kaslarım haşlanmış gibi ağrım vardı'
Salgın sürecinde İstanbul'daki yurtlarda 17 bin kişi karantinaya alındı
'Bizi en çok üzen hastaların entübasyona gidene kadar 'Bizi kurtarın' demeleri'
Hindistan’da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 3 bin 207 kişi öldü
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıplarındaki artış sürüyor

Benzer haberler

İsrail'de Netanyahu'nun rakibi Lapid'e koalisyonu kurması için tanınan sürede sona yaklaşıldı

İsrail'de Netanyahu'nun rakibi Lapid'e koalisyonu kurması için tanınan sürede sona yaklaşıldı

İsrail Meclisi, Isaac Herzog'u ülkenin yeni Cumhurbaşkanı seçti

Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

İsrail Meclisi ülkenin yeni cumhurbaşkanını seçiyor

İsrail Meclisi ülkenin yeni cumhurbaşkanını seçiyor
Dışişleri Bakanlığı: İsrail’in Batı Şeria'da yasa dışı uygulamalarını reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı: İsrail’in Batı Şeria'da yasa dışı uygulamalarını reddediyoruz
Filistin, uluslararası kararlarda aleyhine oy kullanan ülkelerin büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Filistin, uluslararası kararlarda aleyhine oy kullanan ülkelerin büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığına çağırdı