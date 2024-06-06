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Dünya

ABD'deki en büyük siyahi haklar grubundan, Biden'a "İsrail'e silah yardımını durdurması" çağrısı

ABD'de siyahi haklarıyla ilgili en büyük sivil toplum kuruluşu Siyahi Haklarını Geliştirme Ulusal Birliği (NAACP), Başkan Joe Biden'a "İsrail'e silah yardımını kalıcı olarak durdurması" çağrısında bulundu.

Hakan Çopur, Michael Gabriel Hernandez  | 06.06.2024 - Güncelleme : 06.06.2024
ABD'deki en büyük siyahi haklar grubundan, Biden'a "İsrail'e silah yardımını durdurması" çağrısı Fotoğraf: Fatih Aktaş/AA

Washington

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde Demokrat Biden'ın güçlü olduğu seçmen grubu siyahi Amerikalılardan Biden'a Gazze uyarısı geldi.

Ülkedeki en büyük siyahi haklar savunucusu konumundaki NAACP'nin Başkanı Derrick Johnson, yazılı açıklama yaparak Gazze'deki insani krizin durdurulması konusunda Biden'ın sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.

Johnson, "Orta Doğu'daki çatışma, ancak ABD ve uluslararası toplum, (İsrail tarafından) sivillere karşı kullanılan silahlara erişimi kısıtlamak dahil harekete geçerse çözülebilir. NAACP, Başkan Biden'a, kırmızı çizgi çizmesi, İsrail'e kalıcı olarak silah ve mühimmat sevkiyatını durdurması çağrısında bulunuyor." ifadesini kullandı.

Johnson ayrıca, Hamas'a silah sağlayan ülkelere de silah göndermeyi durdurma konusunda çağrıda bulundu.

Hamas'ın elindeki esirleri serbest bırakması gerektiğini kaydeden NAACP, İsrail'in de bundan sonra uluslararası hukuka uygun davranma konusunda aktif olması gerektiğini vurguladı.

Geleneksel olarak Demokrat adaylara daha fazla oy veren siyahi Amerikalıların ülkedeki en büyük sivil haklar grubundan yapılan açıklama, başkanlık seçimleri öncesinde Biden yönetimine önemli bir "uyarı" olarak değerlendirildi.

Biden'ın Gazze politikasına tepki gösteren Amerikalı Müslümanlar ve Araplar da bu seçimlerde Biden'a oy vermeyi düşünmediklerini farklı platformlarda açıklamış, Demokrat yönetimin İsrail'e silah sevkiyatını derhal durdurması gerektiğini ifade etmişti.

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