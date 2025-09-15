Dolar
İİT-Arap Birliği Ortak Zirvesi’nde İsrail'in Katar saldırısına kınama ve yeni planlara karşı durulması vurgusu

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi’nde Katar’a yönelik İsrail saldırısı kınanarak, yeni bir fiili durum dayatma planlarına karşı durulması ve bunlarla mücadele edilmesi gerektiği vurgulandı.

Ömer Erdem  | 15.09.2025 - Güncelleme : 15.09.2025
İİT-Arap Birliği Ortak Zirvesi’nde İsrail'in Katar saldırısına kınama ve yeni planlara karşı durulması vurgusu

İstanbul

Katar’ın başkenti Doha'da düzenlenen İİT - Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'nin ardından yayımlanan bildiride, “İsrail’in Katar’ın başkenti Doha’da düzenlediği korkakça ve yasa dışı saldırıyı en şiddetli şekilde kınıyoruz. Bu saldırının tüm Arap ve İslam devletlerine yönelik bir saldırı olduğunu teyit ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Katar'ın, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı uyarınca, İsrail saldırısına yanıt vermek için attığı tüm adımlarda yanında olunacağı mesajı verilen bildiride, İsrail’in Katar’ı veya herhangi bir Arap ya da İslam ülkesini tekrar hedef alabileceği yönündeki tehditleri kesin olarak reddedildi.

Katar’a yönelik saldırının egemenliğe açık ihlal ve bölgesel barışa ciddi tehdit olarak görüldüğü belirtilen bildiride, Katar’ın bu saldırganlığı göğüslemesinde ortak destek mesajı paylaşıldı.

Bildiride, "İsrail’in bölgede yeni bir fiili durum dayatma planlarına karşı durulması ve bunlarla mücadele edilmesi gerektiğini tekrar ediyoruz." denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İİT ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde yoğun diplomasi trafiği

