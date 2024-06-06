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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile ortak basın toplantısında konuşuyor.
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Gündem, İsrail-Filistin çatışması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan İsrail'e tepki

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) 112'nci Uluslararası Çalışma Konferansı kapsamında düzenlenen Filistin Özel Oturumu'nda, İsrail temsilcisinin konuşmasını beklemeden salondan ayrıldı.

Özcan Yıldırım  | 06.06.2024 - Güncelleme : 06.06.2024
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan İsrail'e tepki

Cenevre

112. Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılmak üzere İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Işıkhan, Filistin Özel Oturumu'na katılarak konuşma yaptı.

Konuşmasında, bakanlara ve sendikalara, "Ses yükseltmek ve tepki göstermek için daha ne bekleniyor?" diye seslenen Işıkhan, İsrail'e karşı boykot çağrısında bulunmuştu.

Işıkhan, kendisinden sonraki konuşmacılar arasında, İsrail'in BM Nezdinde Cenevre Daimi Temsilciliği Hukuk Müşaviri Yeela Cytrin'in olması üzerine tepki için salondan ayrıldı.

İsrail temsilcisi Cytrin'in konuşmasına başladığı sırada, Türk heyeti de birçok ülke temsilcisiyle salonu topluca terk ederek, İsrail'i protesto etti.

Bakan Işıkhan, tepkisiyle ilgili değerlendirmesinde, Filistinliler'in yaşadığı vahşet karşısında tepkisiz kalmayacaklarını belirterek, "İsrail'in saldırılarını uluslararası platformlarda dile getirmeye devam ediyoruz. İsrail yetkililerinin kendilerini temize çekme ve haklı gösterme çabalarını boşa çıkartmak için böyle bir tepki gösterdik. Vicdanları kanatan zulüm karşısında Türk halkının sesi olmaya çalıştık." dedi.

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