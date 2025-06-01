Dolar
39.20
Euro
44.48
Altın
3,289.84
ETH/USDT
2,510.10
BTC/USDT
104,307.00
BIST 100
9,019.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, 113. Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından düzenlenen 113. Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılacak.

Özcan Yıldırım  | 01.06.2025 - Güncelleme : 01.06.2025
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, 113. Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılacak

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İsviçre'nin Cenevre kentinde 2-13 Haziran'daki Konferans, ILO Genel Direktörü Gilbert F. Houngbo'nun hazırladığı "İşler, Haklar ve Büyüme: Bağlantıyı Güçlendirmek" başlıklı rapor doğrultusunda yapılacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Türk heyetine başkanlık edecek Işıkhan, 4 Haziran'da Konferansın Genel Kuruluna hitap edecek.

Türkiye'deki çalışanları temsilen TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, işverenleri temsilen ise TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Genel Kurula katılacak.

Bakan Işıkhan'ın, Genel Kurul konuşmasında, Türkiye'nin üretimi, istihdamı ve sosyal uyumu merkeze alan kalkınma modeli doğrultusunda uygulamaya konulan, insana yakışır iş odaklı politikaların somut kazanımları ile Türkiye'nin uluslararası çatışmalar karşısında sergilediği yapıcı ve barışçıl tutuma dikkati çekmesi bekleniyor.

Hitabında Gazze'de yaşananlara da işaret edecek Işıkhan'ın, "Filistin halkının haklı mücadelesine verilen güçlü destek ve iki devletli çözüm temelinde kalıcı barış için uluslararası topluma yönelik çağrı" başlıklarına da yer vermesi öngörülüyor.

Konferans kapsamında, Işıkhan'ın, ILO Genel Direktörü Houngbo ve farklı ülkelerden mevkidaşları ile ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de planlanıyor.

"Uluslararası standartların belirlenmesi görüşülecek

Türk heyeti, konferans çerçevesinde oluşturulan teknik komitelerde Türkiye'nin görüşlerini uluslararası platformda dile getirecek.

Bu yıl oluşturulan "Platform Ekonomisinde İnsana Yakışır İş" ve "Çalışma Ortamında Biyolojik Tehlikelere Karşı Koruma" başlıklı komitelerde, uluslararası çalışma standartlarının belirlenmesine yönelik müzakereler yapılacak.

"Kayıtlı İstihdama Geçişin Teşviki" başlıklı komitede ise genel görüşmeler gerçekleştirilecek. Heyetin, Türkiye'nin bu başlıklarda sahip olduğu güçlü teknik altyapı ve başarılı uygulamalarıyla sürece etkin katkı sunması öngörülüyor.

Filistin'in, ILO'ya gözlemci olması tasarısı oylanacak

Konferansta, işgal altındaki Filistin topraklarındaki işçilerin durumu da gündeme taşınacak.

ILO Genel Direktörü Gilbert F. Houngbo'nun hazırladığı özel raporda, İsrail'in uluslararası hukuka aykırı süren işgali, askeri operasyonları ve ablukalarının yol açtığı ağır ekonomik ve insani kriz tüm yönleriyle ortaya konulacak.

Raporda, Gazze ve Batı Şeria'da temel hizmetlerin yeniden inşası, özel sektörün desteklenmesi ve hareket kısıtlamalarının kaldırılması gibi öncelikli olarak belirlenen 10 farklı alanda uluslararası işbirliği çağrısı yer alıyor.

Konferansta kapsamında ayrıca, Filistin'in, ILO çalışmalarına gözlemci olarak katılmasına ilişkin karar tasarısı da oylanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı
Türk hac kafilelerinin tamamı kutsal topraklara ulaştı
AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Karagöz: İsrail, çocuk öldürerek kendi sonunu hazırlıyor
Türkiye ve dünya gündemi
Kurban Bayramı dolayısıyla KGM'nin sorumluluğundaki köprü ve otoyollardan ücret alınmayacak

Benzer haberler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, 113. Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, 113. Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılacak

Deprem bölgesindeki iller için mücbir sebep hali 30 Kasım'a kadar uzatıldı

Emeklilerin bayram ikramiyesi 31 Mayıs-4 Haziran arasında ödenecek

Bakan Işıkhan, Dünya Bankası Türkiye Direktörü Lopez ile görüştü

Bakan Işıkhan, Dünya Bankası Türkiye Direktörü Lopez ile görüştü
Bakan Işıkhan: Önceliğimiz, işçimizin can güvenliği ve sağlığıdır

Bakan Işıkhan: Önceliğimiz, işçimizin can güvenliği ve sağlığıdır
Bakan Işıkhan: Gençliğin emeği olmadan bu ülkenin ne sanayisi yükselebilir ne kalkınması tamamlanabilir

Bakan Işıkhan: Gençliğin emeği olmadan bu ülkenin ne sanayisi yükselebilir ne kalkınması tamamlanabilir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet