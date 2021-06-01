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Dünya, Filistin Saldırı Altında

BM insan hakları uzmanından 'aşırı sağcıların, İsrail vatandaşı Filistinlilere yönelik saldırılarına' kınama

Birleşmiş Milletler (BM) Azınlık İşleri Özel Raportörü Fernand de Varennes, Yahudi yerleşimciler de dahil aşırı sağcı ve yasa dışı grupların İsrail vatandaşı Filistinlilere yönelik saldırılarını kınadı.

Bayram Altuğ   | 01.06.2021
BM insan hakları uzmanından 'aşırı sağcıların, İsrail vatandaşı Filistinlilere yönelik saldırılarına' kınama

Geneve

Varennes, yaptığı yazılı açıklamada, Bedeviler de dahil olmak üzere İsrail vatandaşı Filistinlilerin sayısının yaklaşık 1,5 milyonu bulduğunu ve bunların İsrail nüfusunun yaklaşık yüzde 20'sini temsil ettiğini belirtti.

Filistinlilerin birçok alanda ayrımcılığa maruz kaldığının altını çizen Varennes, son haftalarda Şeyh Cerrah Mahallesi, Şam Kapısı ve Mescid-i Aksa'da aşırı sağcı ve yasa dışı grupların Filistin vatandaşlarına yönelik şiddet uyguladığını ve İsrail güvenlik güçlerinin de protestoculara karşı orantısız güce başvurduğunu vurguladı.

Varennes, Filistinlilere yönelik şiddet olaylarının aşırı sağcı Yahudilerce sosyal medyada paylaşıldığına dikkati çekti.

Yahudi yerleşimcilerin de dahil olduğu saldırıları kınayan Varennes, "Durumun aciliyeti göz önüne alındığında, İsrail hükümetini, Filistinli İsrail vatandaşlarına yönelik tüm şiddet, nefret ve ayrımcılık eylemlerini kesin olarak kınamaya davet ediyorum. Yetkililer, vatandaşlarının bu saldırılarını derhal durdurmalı ve hiçbir ayrım gözetilmeksizin tam ve eşit şekilde herkesin korunmasını sağlamalıdır." çağrısı yaptı.

Varennes, Filistinlileri korumayan İsrail polisleri hakkında da soruşturma başlatılmasını istedi.

BM İnsan Hakları Filistin Özel Raportörü Michael Lynk ve BM Barışçıl Toplanma ve Örgütlenme Özgürlüğü Özel Raportörü Nyaletsossi Clement Voule de açıklamaya destek verdi.

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