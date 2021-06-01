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Dünya

Filistin, uluslararası kararlarda aleyhine oy kullanan ülkelerin büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Filistin Dışişleri Bakanlığı, BM İnsan Hakları Konseyi ve 74. DSA Filistin ile ilgili uluslararası kararlarda olumsuz oy kullanmasından dolayı İngiltere, Avusturya, Çekya ve Bulgaristan büyükelçilerini bakanlığa çağırdı.

Hamdi Yıldız   | 01.06.2021
Filistin, uluslararası kararlarda aleyhine oy kullanan ülkelerin büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Ramallah

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi ve 74. Dünya Sağlık Asamblesinde (DSA) Filistin ile ilgili uluslararası kararlarda olumsuz oy kullanmasından dolayı İngiltere, Avusturya, Çekya ve Bulgaristan büyükelçilerini bakanlığa çağırarak protesto notası verdi.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Yardımcısı Emel Cadu çağrılan büyükelçilere Filistin yönetiminin bu oylamada İsrail yönetimine yeşil ışık yakılmasından dolayı yaşadığı şoku iletti.

Cadu, elçilere ülkelerinin söz konusu tutumlarıyla "İsrail'e işgali daha da derinleştirmesi için alan tanıdığını ve cezadan kaçma kültürünü güçlendirdiğini" ifade etti.

Filistin Dışişleri Bakanı'nın protesto notalarını ülkelerindeki dışişleri bakanlarına iletmek üzere elçilere teslim eden Cadu, elçilerden uluslararası oylamada Filistin aleyhine oy kullanmalarından dolayı bakanlıklarından açıklama talep etti.

Açıklamada, 3 Haziran Perşembe günü Almanya Büyükelçisi'nin de bakanlığa çağrılacağı kaydedildi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi (İHK), 27 Mayıs'ta Cenevre'deki oturumunda İsrail'in insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere acilen bağımsız uluslararası soruşturma komisyonu kurulmasını içeren kararı kabul etmişti.

26 Mayıs'ta toplanan 74. Dünya Sağlık Asamblesinde (DSA) Türkiye'nin de destek verdiği, işgal altındaki Filistin topraklarındaki sağlık koşullarına ilişkin karar tasarısı, İsrail'in aleyhte çabalarına rağmen kabul edilmişti.

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