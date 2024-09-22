İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de son 24 saatte 40 kişi öldü
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 40 Filistinli hayatını kaybetti.
Gazze
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 352 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.
İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde 3 aileye yönelik "katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 40 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 58 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 41 bin 431’e, yaralı sayısının da 95 bin 818’e çıktığı kaydedildi.
Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.
İsrail'in Gazze'de çeşitli noktalara düzenlediği saldırılarda 11 kişi hayatını kaybetti
İsrail'e ait savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin çeşitli yerlerine düzenlediği saldırılarda 11 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail Gazze'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah kentinde El-Hikir bölgesinde bir evi bombaladı.
Saldırıda 4 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Yaralılar Aksa Şehitleri Hastanesine kaldırıldı.
Güneyde yer alan Han Yunus kentindeki Gazze-Avrupa Hastanesi kaynakları, Refah kentinin kuzeyinde bir evin bombalanması sonucu 4 kişinin öldüğünü ifade etti.
Han Yunus'un El-Berake Caddesi'ne düzenlenen saldırıda da çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.
Sivil savunma ekipleri, İsrail topçu birliklerinin, Han Yunus'un doğusundaki Huzaa beldesine düzenlediği saldırıda 2 kişinin öldüğünü belirtti.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait "Quadcopter" dronların Gazze'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısına düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
İsrail ordusunun, Gazze'de bir okula saldırısında 7 Filistinli öldü
İsrail ordusunun, Gazze kentinin batısındaki Şatı Mülteci Kampı'nda bir okula düzenlediği saldırıda 7 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, İsrail savaş uçaklarının Şatı Mülteci Kampı'ndaki Kefr Kasım Okulu'na saldırı düzenlediğini belirtti.
Basal, yerinden edilenlerin sığındığı okula düzenlenen hava saldırısında 7 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini ve yaralananların olduğunu ifade etti.
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinin verilerine göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırı düzenlediği sığınma merkezi sayısı 182'ye ulaştı.
Öte yandan İsrail ordusu, yayımladığı açıklamada, dün Zeytun Mahallesi'nde binlerce sığınmacının barındığı okula düzenlenen saldırının sorumluluğunu üstlendi.
Açıklamada okulun “Hamas’a ait olduğu ve komuta merkezi olarak kullanıldığı” iddiasına yer verildi.
İsrail savaş uçaklarının, dün Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde yerinden edilmiş binlerce kişinin sığındığı okulu bombalaması sonucu 13'ü çocuk 6'sı kadın 22 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı bildirilmişti.
İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.
İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795’i çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 391 Filistinli öldü, 95 bin 760 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 346’sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 713 askerinin öldüğünü, 4 bin 448 askerinin yaralandığını duyurdu.
Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 716 Filistinli hayatını kaybetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.