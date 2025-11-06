Yunanistan ile ExxonMobil İyon Denizi'nde hidrokarbon aramak için anlaşma imzaladı
İyon Denizi'nde hidrokarbon aranması için Yunanistan ile ABD'li enerji devi ExxonMobil arasında anlaşma imzalandı.
Atina
Yunanistan Haber Ajansına (AMNA) göre Atina'da düzenlenen Transatlantik Enerji İşbirliği için Ortaklık (P-TEC) toplantısı marjında İyon Denizi'nin "2 numaralı parselinde" hidrokarbon aranması amacıyla anlaşma imzalandı.
Anlaşma gereğince ExxonMobil, hidrokarbon aramasını yapacak Energean-Helleniq Energy konsorsiyumunda yüzde 60'lık paya sahip olacak.
ABD Enerji Bakanı Chris Wright, ABD İçişleri Bakanı ve Ulusal Enerji Hakimiyeti Konseyi Başkanı Doug Burgum, Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Stavros Papastavru, ABD'nin Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle ile ExxonMobil, Helleniq Energy, ve Energean temsilcilerinin katılımıyla imzalanan anlaşma, Yunanistan'da yaklaşık 40 yıl sonra ilk kez hidrokarbon aranması için sondaj çalışması başlatılmasını öngörüyor.
Anlaşmaya göre keşif sondajının İyon Denizi'ndeki Korfu Adası'nın batısına denk gelen "2 numaralı parselde" Mart 2026'ya kadar yapılması planlanıyor.
Yunanistan'da hidrokarbon aranmasına yönelik son sondaj çalışması, 1986'da Selanik'in güneyindeki Termaikos Körfezi'nde yapılmıştı.