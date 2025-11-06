Dolar
Dünya

ABD'de gözaltındaki Türk bilim insanı Dölek'in kefaletle serbest bırakılmasına karar verildi

ABD'de kendisinden bir süre haber alınamayan ve daha sonra New York Buffalo Federal Tutukevinde olduğu ortaya çıkan Türk bilim insanı Furkan Dölek'in, 50 bin dolar karşılığında kefaletle tahliye edilmesine karar verildiği bildirildi.

Ayşe İrem Çakır  | 06.11.2025 - Güncelleme : 06.11.2025
ABD'de gözaltındaki Türk bilim insanı Dölek'in kefaletle serbest bırakılmasına karar verildi

Ankara

ABD'de faaliyet gösteren ve Furkan Dölek'e hukuki destek veren Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesinden (TASC), sürece ilişkin açıklama yapıldı.

Mahkeme tarafından Türk bilim insanı Dölek'in, 50 bin dolar karşılığında kefaletle tahliye edilmesine karar verildiği aktarılan açıklamada, bu kararın, adalet duygusu ve toplumsal güven açısından önemli ve olumlu bir adım olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Bundan sonraki süreçte mahkeme tarafından öngörülen kefalet miktarının yatırılmasında da Türk-Amerikan toplumunun örnek bir dayanışma göstereceğinden şüphemiz yoktur." ifadeleri kullanıldı.

"Adalet, dayanışma ve bilimin onuru adına bir umut ışığı"

Dölek de yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu kararı "adalet, dayanışma ve bilimin onuru adına bir umut ışığı" olarak niteleyerek, "Henüz tamamlanmamış bir yolun içindeyiz ancak bugün, özgürlüğe, bilime ve hakikate bir adım daha yaklaştık." değerlendirmesinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Houston Başkonsolosu Ahmet Akıntı ve TASC hukuk ekibi başta olmak üzere kendisiyle dayanışma içinde olan herkese teşekkürlerini ileten Dölek, "Bu destek yalnızca bir bilim insanına değil, adalete, insana ve bilime olan inanca verilmiş bir destektir. Her satır, her çağrı, her mesaj benim için bir yaşam hattıydı." ifadelerini kullandı.

Ailesinden bağış kampanyası

Mahkemenin kefaletle tahliye kararının ardından Dölek'in ailesi ve yakın çevresi "Gofundme" platformunda bağış kampanyası başlattı.

Kararın, adaletin ve bilimin onurunun yeniden hatırlanması anlamına geldiği belirtilen kampanya açıklamasında, "Her katkınız, bir bilim insanının laboratuvarına geri dönmesi ve bilimin yeniden nefes alması için doğrudan bir umut anlamına gelir." ifadeleri kullanıldı.

Türk bilim insanı Dölek'ten haber alınamamıştı

ABD'de yaşayan Türk bilim insanı Furkan Dölek, Mart 2024'te ABD Enerji Bakanlığına bağlı Fermilab isimli laboratuvarda, araştırmacıların sağlığını tehdit eden radyoaktif riskler olduğunu tespit etmiş, bunu ABD'li yetkililerle paylaşmış ve sosyal medya üzerinden de duyurmuştu.

Bu paylaşım üzerine Dölek, Nisan 2024'te işten çıkarılmış ve vizesi iptal edilmişti.

Akademik araştırmalar için verilen vizenin iptaline karşı dava açan Dölek, hukuki girişimleri sonuç vermeyince son 4 aydır ülkede vizesiz olarak ikamet etmek durumunda kalmış ve Kanada'ya doğru protesto yürüyüşü başlatmıştı.

CERN, Fermilab ve Virginia Tech gibi önemli kurumlarda çalışan Dölek'in süreçle ilgili paylaşımları sosyal medyada gündem olmuştu.

Bu durumu sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla protesto eden Dölek'ten 27 Ağustos'tan sonra haber alınamamıştı.

Türkiye'nin New York Başkonsolosluğunun girişimleri sonucu 4 Eylül'de Dölek'in, New York Buffalo Federal Tutukevinde olduğu ortaya çıkmıştı.

