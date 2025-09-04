Dolar
41.16
Euro
48.03
Altın
3,553.04
ETH/USDT
4,371.80
BTC/USDT
110,438.00
BIST 100
10,828.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda ABD'yi 3-1 yenerek organizasyon tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi. Maç sonu açıklamaları için Huamark Spor Salonu’ndan yayındayız
logo
Dünya

ABD'deki Türk STK, gözaltındaki Türk akademisyen Dölek'e hukuki destek verecek

ABD'de faaliyet gösteren Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC), New York'taki bir gözaltı merkezinde olduğu ortaya çıkan Türk bilim insanı Furkan Dölek'e hukuki destek vereceğini açıkladı.

Mücahit Oktay  | 04.09.2025 - Güncelleme : 04.09.2025
ABD'deki Türk STK, gözaltındaki Türk akademisyen Dölek'e hukuki destek verecek

New York

TASC'tan yapılan yazılı açıklamada, Dölek'in ABD'de maruz kaldıkları ve son gelişmelerin, ülkedeki Türk diasporasında derin endişe uyandırdığı belirtildi.

Açıklamada, TASC'ın, Dölek ve ailesinin yanında olacağı kaydedilerek, "Bu kapsamda tarafımızca belirlenen üç avukat eşliğinde, sürecin yakından takip edileceğini ve gerekli hukuki desteğin sağlanacağını kamuoyuna duyuruyoruz." ifadeleri kullanıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sürecin yakından takip edileceği vurgulanan açıklamada, "Komitemiz bu davanın adil, şeffaf ve hızlı bir şekilde ilerlemesi için ilgili makamlar nezdinde gerekli girişimleri sürdürmeye devam edecektir." değerlendirmesi yer aldı.

Olayın geçmişi

ABD'de yaşayan Türk bilim insanı Furkan Dölek, Mart 2024'te ABD Enerji Bakanlığına bağlı Fermilab isimli laboratuvarda, araştırmacıların sağlığını tehdit eden radyoaktif riskler olduğunu tespit etmiş, bunu ABD'li yetkililerle paylaşmış ve sosyal medya üzerinden de duyurmuştu.

Bu paylaşım üzerine Dölek, Nisan 2024'te işten çıkarılmış ve vizesi iptal edilmişti.

Akademik araştırmalar için verilen vizenin iptaline karşı dava açan Dölek, hukuki girişimleri sonuç vermeyince son 4 aydır ülkede vizesiz olarak ikamet etmek durumunda kalmış ve Kanada'ya doğru protesto yürüyüşü başlatmıştı.

CERN, Fermilab ve Virginia Tech gibi önemli kurumlarda çalışan Dölek'in süreçle ilgili paylaşımları sosyal medyada gündem olmuştu.

Bu durumu sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla protesto eden Dölek'ten 27 Ağustos'tan bu yana haber alınamıyordu.

Türkiye'nin New York Başkonsolosluğunun girişimleri sonucu Dölek’in, New York Buffalo Federal Tutukevinde olduğu ortaya çıkmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'nın karikatür çizimine ilişkin soruşturmada hapis cezası istemi
Dışişleri Bakanı Fidan, TİKA Başkanı Eren'i kabul etti
İzmir'de eğitim uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden pilotun cenazesi defnedildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan mutasavvıf İnançer'i vefatının üçüncü yılında andı
Hafta sonu yurdun büyük kesiminde yağış bekleniyor

Benzer haberler

ABD'deki Türk STK, gözaltındaki Türk akademisyen Dölek'e hukuki destek verecek

ABD'deki Türk STK, gözaltındaki Türk akademisyen Dölek'e hukuki destek verecek

ABD'de kendisinden haber alınamayan Türk bilim insanına ulaşılması Adana'daki ailesini sevindirdi

Lise öğrencileri, atom altı parçacığının görüntülenmesi projeleriyle NASA'dan davet aldı

NATO Genel Sekreteri Rutte'den Putin'e "Texas valisi" benzetmesi

NATO Genel Sekreteri Rutte'den Putin'e "Texas valisi" benzetmesi
Çok kutuplu dünyanın inşası ve ŞİÖ

Çok kutuplu dünyanın inşası ve ŞİÖ
AB'nin, ABD'nin UCM yaptırımlarına karşı engelleme yasasını ele alıp almayacağı merak konusu

AB'nin, ABD'nin UCM yaptırımlarına karşı engelleme yasasını ele alıp almayacağı merak konusu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet