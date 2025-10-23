Dolar
41.97
Euro
48.95
Altın
4,124.20
ETH/USDT
3,843.50
BTC/USDT
109,753.00
BIST 100
10,608.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

ABD Dışişleri Bakanı, Gazze'deki ateşkesin güçlendirilmesinin Trump'ın "en önemli önceliği" olduğunu söyledi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkesin güçlendirilmesinin ABD Başkanı Donald Trump'ın "en önemli önceliği" olduğunu ifade etti.

Burak Dağ  | 23.10.2025 - Güncelleme : 23.10.2025
ABD Dışişleri Bakanı, Gazze'deki ateşkesin güçlendirilmesinin Trump'ın "en önemli önceliği" olduğunu söyledi

Kudüs

Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisi’nde bir araya gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Dışişleri Bakanı Rubio, görüşme sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Gazze'de varılan ateşkese işaret eden Rubio, "Önümüzde daha çok iş var, ancak bu konuda kendimizi çok olumlu hissediyoruz. İyi bir ilerleme kaydediyoruz.” ifadelerini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Gazze’de varılan ateşkesin ABD Başkanı Trump için "en önemli öncelik” olduğunu vurgulayan Rubio, Başkan Trump’ın bu bağlamda Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner’in ardından Başkan Yardımcısı JD Vance ile kendisini görevlendirdiğini hatırlattı.

Netanyahu ise İsrail'in güvenlik sorunları olduğunu ileri sürerek hem söz konusu zorlukları aşmak hem de fırsatları değerlendirmek için birlikte çalışabileceklerini söyledi.​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Gazze Mahkemesinde İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımın ve ihlallerin tanıkları dinlendi
İletişim Başkanı Duran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez turuna ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
İstanbul'da beklenen gök gürültülü sağanak için sarı kodlu uyarı yapıldı

Benzer haberler

Trump: Batı Şeria konusunda endişelenmeyin, İsrail Batı Şeria'da hiçbir şey yapmayacak

Trump: Batı Şeria konusunda endişelenmeyin, İsrail Batı Şeria'da hiçbir şey yapmayacak

Trump, ABD'nin Venezuela açıklarına B-1 bombardıman uçakları gönderdiği iddiasını yalanladı

Hamas: İsrail'in gazetecilerin Gazze'ye girişini yasaklaması, suçlarını örtbas etmeyi amaçlıyor

ABD Dışişleri Bakanı, Gazze'deki ateşkesin güçlendirilmesinin Trump'ın "en önemli önceliği" olduğunu söyledi

ABD Dışişleri Bakanı, Gazze'deki ateşkesin güçlendirilmesinin Trump'ın "en önemli önceliği" olduğunu söyledi
Beyaz Saray: Trump'ın Putin ile görüşmesi "tamamen masadan kalkmadı"

Beyaz Saray: Trump'ın Putin ile görüşmesi "tamamen masadan kalkmadı"
ABD Başkanı Trump, 30 Ekim'de Çin Devlet Başkanı Şi ile görüşecek

ABD Başkanı Trump, 30 Ekim'de Çin Devlet Başkanı Şi ile görüşecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet