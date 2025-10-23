Dolar
logo
Dünya

ABD Başkanı Trump, 30 Ekim'de Çin Devlet Başkanı Şi ile görüşecek

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Asya turu kapsamında 30 Ekim Perşembe günü Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Güney Kore'de görüşeceğini açıkladı.

Hakan Çopur  | 23.10.2025 - Güncelleme : 23.10.2025
ABD Başkanı Trump, 30 Ekim'de Çin Devlet Başkanı Şi ile görüşecek

Washington

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, Trump ile Şi arasındaki zirveye ilişkin açıklama yaptı.

Sözcü Leavitt, Güney Kore'de gerçekleştirilecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ne katılacak olan Trump'ın, 30 Ekim Perşembe günü Çin Devlet Başkanı Şi ile ikili bir görüşme yapacağını belirtti.

