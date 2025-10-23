ABD Başkanı Trump, 30 Ekim'de Çin Devlet Başkanı Şi ile görüşecek
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Asya turu kapsamında 30 Ekim Perşembe günü Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Güney Kore'de görüşeceğini açıkladı.
Washington
Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, Trump ile Şi arasındaki zirveye ilişkin açıklama yaptı.
Sözcü Leavitt, Güney Kore'de gerçekleştirilecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ne katılacak olan Trump'ın, 30 Ekim Perşembe günü Çin Devlet Başkanı Şi ile ikili bir görüşme yapacağını belirtti.