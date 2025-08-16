Bakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Sybiha ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile telefon görüşmesi yaptı.
Ankara
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Sybiha ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi amacıyla ABD ve Rusya Devlet Başkanlarının katılımıyla Alaska'da gerçekleştirilen toplantı değerlendirildi.
Fidan, kalıcı barışın tesisinin Ukrayna'nın da yer aldığı bir süreçle mümkün olabileceğini kaydederek, bu çerçevede 18 Ağustos'ta Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ABD Başkanı Donald Trump ile Washington'da yapacağı görüşmenin önemine değindi.
Bakan Fidan, Türkiye'nin barışın sağlanmasına yönelik diplomatik çabaları desteklemeyi sürdüreceğini ve üzerine düşen rolü yerine getirmeye hazır olduğunu ifade etti.