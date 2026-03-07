Dolar
Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

BAE: Hava savunma sistemleri İran'dan gelen füze ve İHA tehditlerine karşı koyuyor

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, ülkenin hava savunma sistemlerinin İran’dan gelen balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) tehditleriyle mücadele ettiğini açıkladı.

Mehmet Nuri Uçar  | 07.03.2026 - Güncelleme : 07.03.2026
BAE: Hava savunma sistemleri İran’dan gelen füze ve İHA tehditlerine karşı koyuyor

İstanbul

Bakanlıktan yapılan açıklamada, BAE hava savunma sistemlerinin balistik füzeleri engellediği, savaş uçaklarının ise İHA ve seyir füzelerini etkisiz hale getirdiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca ülkenin çeşitli bölgelerinde duyulan patlama seslerinin, hava savunma sistemlerinin balistik füzeleri, savaş uçaklarının ise İHA ile seyir füzelerini imha etmesinden kaynaklandığı ifade edildi.

ABD-İsrail'in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken, 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu, Kuveyt, Katar, BAE ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail ise İran'la karşılıklı saldırıların başlamasından bu yana 11 kişinin öldüğünü, aralarında panik atak geçirenlerin de olduğu 502 kişinin yaralandığını duyurdu.

