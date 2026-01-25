Dolar
43.37
Euro
51.38
Altın
4,986.40
ETH/USDT
2,933.80
BTC/USDT
88,736.00
BIST 100
12,992.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Büyükçekmece'de bir fabrikaya ait palet ve plastik kasaların olduğu açık alanda yangın çıktı
logo
Dünya

Avustralya'dan, Trump'ın NATO'nun Afganistan'daki rolüne ilişkin açıklamalarına tepki

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ABD Başkanı Donald Trump'ın "NATO müttefiklerinin Afganistan'da cephe hattında yer almadığı" yönündeki açıklamalarının "kabul edilemez" olduğunu ifade etti.

Şilan Turp  | 25.01.2026 - Güncelleme : 25.01.2026
Avustralya'dan, Trump'ın NATO'nun Afganistan'daki rolüne ilişkin açıklamalarına tepki

Ankara

ABC News'ün Insiders programında konuşan Albanese, Trump'ın NATO'nun Afganistan'daki rolüne ilişkin ifadelerinin, Afganistan'da savaşırken hayatını kaybeden 47 Avustralyalı askerin ailesini inciteceğini söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Afganistan'da görev yapan 40 bin Avustralyalının gösterdiği cesaretin "takdiri hak ettiğini" vurgulayan Albanese, Trump'ın söz konusu açıklamalarının "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

"Onlara hiç ihtiyacımız olmadı"

ABD Başkanı Trump, Fox News'e yaptığı açıklamada, NATO müttefiklerinin Afganistan'da "cephe hattından uzak durduğunu" belirterek, NATO'nun gerektiğinde ABD'nin yanında olup olmayacağından emin olmadığını söylemişti.

Trump, "Onlara hiç ihtiyacımız olmadı. Onlardan hiçbir zaman gerçekten bir şey istemedik. Afganistan'a asker gönderdiklerini söylediler ve gönderdiler de ama biraz geride, cepheden biraz uzakta kaldılar." diye konuşmuştu.

Donald Trump, daha sonra sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Afganistan'da yüzlerce İngiliz askerin hayatını kaybettiğini ifade ederek, onların "en iyi savaşçılar arasında" yer aldıklarını savunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Büyükçekmece'de fabrikanın açık alanındaki yangına itfaiye müdahale ediyor
Bozcaada feribot hattında yarınki seferler yapılamayacak
Derin deniz sondaj gemisi "Yıldırım" Çanakkale Boğazı'ndan geçti
İçişleri Bakanlığı 9 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı yaptı
İçişleri Bakanlığından karla mücadele çalışmalarına ilişkin açıklama
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Avustralya'dan, Trump'ın NATO'nun Afganistan'daki rolüne ilişkin açıklamalarına tepki

Avustralya'dan, Trump'ın NATO'nun Afganistan'daki rolüne ilişkin açıklamalarına tepki

Avustralya'da aşırı sıcaklık uyarıları verilen Victoria eyaletinde yangınla mücadele sürüyor

Afganistan'da son 3 günde etkili olan kar ve yağmurda 61 kişi yaşamını yitirdi

İngiltere Başbakanı Starmer'dan, Trump'ın NATO askerlerinin Afganistan'daki rolüne ilişkin ifadelerine tepki

İngiltere Başbakanı Starmer'dan, Trump'ın NATO askerlerinin Afganistan'daki rolüne ilişkin ifadelerine tepki
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Birleşik Krallık, İspanya ve İtalya Genelkurmay Başkanları ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Birleşik Krallık, İspanya ve İtalya Genelkurmay Başkanları ile görüştü
Alman siyasetçi Laschet: Amerikalılar NATO'dan ayrılsa Avrupa tek başına kendisini savunacak durumda olmaz

Alman siyasetçi Laschet: Amerikalılar NATO'dan ayrılsa Avrupa tek başına kendisini savunacak durumda olmaz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet