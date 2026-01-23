Dolar
Dünya

İngiltere Başbakanı Starmer'dan, Trump'ın NATO askerlerinin Afganistan'daki rolüne ilişkin ifadelerine tepki

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD Başkanı Trump'ın, İngiliz askerleri dahil NATO güçlerinin Afganistan'daki rolüne ilişkin açıklamalarını "aşağılayıcı ve korkunç" olarak niteleyerek bu açıklamalar nedeniyle özür dilenmesi gerektiğini belirtti.

Zuhal Demirci  | 23.01.2026 - Güncelleme : 23.01.2026
İngiltere Başbakanı Starmer'dan, Trump'ın NATO askerlerinin Afganistan'daki rolüne ilişkin ifadelerine tepki Fotoğraf: Raşid Necati Aslım/AA

İngiltere

Starmer, yerel basına yaptığı açıklamada, İngiliz kuvvetleri dahil NATO güçlerinin Afganistan'daki rolünü küçümsediği gerekçesiyle Trump'ı eleştirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Trump'ın açıklamalarının, Afganistan'da hayatını kaybeden ya da yaralanan askerlerin ailelerini derinden incittiğini vurgulayan Starmer, "Başkan Trump'ın sözlerini aşağılayıcı ve açıkçası korkunç buluyorum. Eğer böyle bir açıklamayı ben yapmış olsaydım, kesinlikle özür dilerdim." ifadelerini kullandı.

Trump'ın açıklamaları İngiltere'de tepkiyle karşılandı

ABD Başkanı Trump, Fox News'e yaptığı açıklamada, NATO müttefiklerinin Afganistan'da "cephe hattından uzak durduğunu" belirtmiş ve NATO'nun gerektiğinde "ABD'nin yanında olup olmayacağından emin olmadığını" söylemişti.

Trump, "Onlara hiç ihtiyacımız olmadı. Onlardan hiçbir zaman gerçekten bir şey istemedik. Afganistan'a asker gönderdiklerini söylediler ve gönderdiler de ama biraz geride, cepheden biraz uzakta kaldılar." demişti.

Donald Trump'ın bu açıklamaları, İngiltere'de gaziler, asker aileleri ve tüm siyasi partilerden milletvekillerinin tepkisini çekmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
