Dünya

Alman siyasetçi Laschet: Amerikalılar NATO'dan ayrılsa Avrupa tek başına kendisini savunacak durumda olmaz

Almanya’da Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Milletvekili ve Alman Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Armin Laschet, ABD'nin NATO'dan ayrılması durumunda Avrupa'nın tek başına kendisini savunamayacağını söyledi.

Erbil Başay  | 23.01.2026 - Güncelleme : 23.01.2026
Fotoğraf: Halil Sağırkaya/AA

Berlin

Bir dönem CDU Genel Başkanlığı da yapan Laschet, RTL/NTV televizyon kanalına yaptığı açıklamada NATO’nun sonsuza kadar var olacağının bilinmediğini ancak var olduğu sürece ittifakın işlemesi için her şeyin yapılması gerektiğini dile getirdi.

"Amerikalılar yarın NATO'dan ayrılsa Avrupa tek başına kendisini savunacak durumda olmaz." ifadesini kullanan Laschet, bu yüzden mümkün olduğu sürece Amerikalılarla ve Kanadalılarla işbirliği yapılmasını ve aynı zamanda paralel olarak Avrupa’nın gücünün geliştirilmesini istedi.

Laschet, “ABD'nin nükleer korumasına hala güvenebilir miyiz, Avrupa için artık kendi nükleer koruma kalkanı mı gerekiyor?” şeklindeki soruya, “Bu çok karmaşık bir soru. Avrupa'da iki nükleer güç var, biri (Fransa) AB içinde, İngiltere AB’de değil. Bunların nasıl hareket edeceklerine ilişkin de kendi stratejileri var, diğerleriyle paylaşmaya hazır olup olmadıkları da belirsiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Grönland konusuna da değinen Laschet, "Bugünlerde, ABD Başkanının sık sık önerilerde bulunduğunu ve buna karşı bir tepki ya da Avrupa tarafından net bir tutum geldiğinde bunları yeniden gözden geçirmeye hazır olduğunu gördük." görüşünü paylaştı.

Bunu daha önce birçok kez gördüklerini aktaran Laschet, “Ancak bu, net bir tutum sergileyerek ve onun (Trump’ın) yaptığı her eyleme Avrupa’da bazıları gibi hemen hakaret ve saldırı yapmayarak olur.” şeklinde konuştu.

Laschet, Avrupa’nın daha bağımsız hale gelmesini isteyerek gelecekte yaşanacak krizlere karşı koyma konusunda, ABD'nin “biz bu işte yokuz, sizi desteklemiyoruz” demesi halinde Avrupa’nın egemen olması gerektiğini kaydetti.


