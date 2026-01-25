Avustralya'da aşırı sıcaklık uyarıları verilen Victoria eyaletinde yangınla mücadele sürüyor
Avustralya'nın Victoria eyaletinde aşırı sıcaklık uyarıları yapılırken orman yangınlarıyla mücadelenin sürdüğü bildirildi.
Ankara
ABC News'ün haberine göre, yetkililer, Victoria'nın Otways bölgesinde kontrol altına alınamayan orman yangınlarının, aşırı sıcaklar nedeniyle yayılabileceğini belirtiyor.
Avustralya Meteoroloji Bürosu yetkilisi Diana Eadie, yaptığı açıklamada, eyaletin bazı bölgelerinde 2009'dan bu yana en uzun sürecek sıcak hava dalgasının etkili olabileceği uyarısında bulundu.
Eadie, Mildura, Hopetoun ve Walpeup bölgelerinde hava sıcaklığının 48, Horsham'da 47 ve Hamilton'da 46 dereceye ulaşmasının beklendiğini aktardı.
Eyalet Acil Durum yetkilisi Tim Wiebusch, eyaletin bazı kısımlarında bir hafta boyunca sıcaklığın 40 derecenin üstünde olacağını belirtti.
İtfaiye ekiplerinin, yüksek sıcaklık nedeniyle yangınların yayılmasını önlemek amacıyla çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.
Öte yandan yetkililer, Otways'deki yangın nedeniyle Melbourne kentinde hava kalitesinin düştüğünü aktardı.
Öte yandan yetkililer, Otways'deki yangın nedeniyle Melbourne kentinde hava kalitesinin düştüğünü aktardı.

Ayrıca South Australia eyaletinin Adelaide kentinde, 1788'de ilk İngiliz filosunun Avustralya kıtasına ayak bastığı ve ülkenin kuruluş günü olarak kabul edilen "26 Ocak Avustralya Günü" dolayısıyla düzenlenen bir program, sıcak hava uyarıları nedeniyle iptal edildi.