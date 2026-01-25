Dolar
43.37
Euro
51.38
Altın
4,986.40
ETH/USDT
2,938.00
BTC/USDT
88,594.00
BIST 100
12,992.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kütahya'da mobilya atıklarının bulunduğu depoda çıkan yangına müdahale ediliyor
logo
Dünya

Avustralya'da aşırı sıcaklık uyarıları verilen Victoria eyaletinde yangınla mücadele sürüyor

Avustralya'nın Victoria eyaletinde aşırı sıcaklık uyarıları yapılırken orman yangınlarıyla mücadelenin sürdüğü bildirildi.

Aynur Şeyma Asan  | 25.01.2026 - Güncelleme : 25.01.2026
Avustralya'da aşırı sıcaklık uyarıları verilen Victoria eyaletinde yangınla mücadele sürüyor

Ankara

ABC News'ün haberine göre, yetkililer, Victoria'nın Otways bölgesinde kontrol altına alınamayan orman yangınlarının, aşırı sıcaklar nedeniyle yayılabileceğini belirtiyor.

Avustralya Meteoroloji Bürosu yetkilisi Diana Eadie, yaptığı açıklamada, eyaletin bazı bölgelerinde 2009'dan bu yana en uzun sürecek sıcak hava dalgasının etkili olabileceği uyarısında bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Eadie, Mildura, Hopetoun ve Walpeup bölgelerinde hava sıcaklığının 48, Horsham'da 47 ve Hamilton'da 46 dereceye ulaşmasının beklendiğini aktardı.

Eyalet Acil Durum yetkilisi Tim Wiebusch, eyaletin bazı kısımlarında bir hafta boyunca sıcaklığın 40 derecenin üstünde olacağını belirtti.

İtfaiye ekiplerinin, yüksek sıcaklık nedeniyle yangınların yayılmasını önlemek amacıyla çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Öte yandan yetkililer, Otways'deki yangın nedeniyle Melbourne kentinde hava kalitesinin düştüğünü aktardı.

Ayrıca South Australia eyaletinin Adelaide kentinde, 1788'de ilk İngiliz filosunun Avustralya kıtasına ayak bastığı ve ülkenin kuruluş günü olarak kabul edilen "26 Ocak Avustralya Günü" dolayısıyla düzenlenen bir program, sıcak hava uyarıları nedeniyle iptal edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk Tugayı'nın Kore'de Kumyangjang-Ni Muharebesini kazanmasının 75'inci yılı dolayısıyla tören düzenlendi
Meteorolojiden bazı bölgeler için fırtına ve sağanak uyarısı
İstanbul'da kafasıyla araç camını kırarak sürücüye saldıran kişi yakalandı
Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta 9 ilde daha kura çekilişi yapılacak
Bakan Fidan, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek Nijerya Dışişleri Bakanı Tuggar ile görüşecek
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Avustralya'da aşırı sıcaklık uyarıları verilen Victoria eyaletinde yangınla mücadele sürüyor

Avustralya'da aşırı sıcaklık uyarıları verilen Victoria eyaletinde yangınla mücadele sürüyor

Dışişleri Bakanlığından Şili'deki orman yangınlarında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Avustralya'nın NATO Temsilcisi, Rusya'daki Kuzey Kore askerlerinin savaş deneyimi kazandığını belirtti

Zeynep Sönmez'in Avustralya Açık ikinci turundaki rakibi Anna Bondar oldu

Zeynep Sönmez'in Avustralya Açık ikinci turundaki rakibi Anna Bondar oldu
Çocuklara sosyal medya yasağı tüm dünyada yayılıyor

Çocuklara sosyal medya yasağı tüm dünyada yayılıyor
Avustralya'da 16 yaş altında, sosyal medya yasağı kapsamında, yaklaşık 4,7 milyon hesap kapatıldı

Avustralya'da 16 yaş altında, sosyal medya yasağı kapsamında, yaklaşık 4,7 milyon hesap kapatıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet