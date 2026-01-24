Afganistan'da son 3 günde etkili olan kar ve yağmurda 61 kişi yaşamını yitirdi
Afganistan'da son 3 günde etkili olan şiddetli kar ve yağmur nedeniyle 61 kişinin hayatını kaybettiği, 110'dan fazla kişinin de yaralandığı bildirildi.
Ankara
Afganistan Ulusal Afet Yönetimi Kurumu Yusuf Hamad, yaptığı açıklamada, Afganistan'da etkili olan yoğun kar ve yağmur yağışına ilişkin verileri açıkladı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Ülkede yağışlardan dolayı 61 kişinin yaşamını yitirdiğini, 110'dan fazla kişinin de yaralandığını kaydeden Hamad, 458 evin kısmen ya da tamamen yıkıldığını, yüzlerce hayvanın telef olduğunu belirtti.
Hamad, köy yollarının da kapandığına işaret ederken, yerel yetkililere ulaşıldıkça rakamların artabileceğini vurguladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.