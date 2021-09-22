Dolar
8.65
Euro
10.13
Altın
1,768.70
ETH/USDT
3,025.30
BTC/USDT
43,456.00
BIST 100
1,407.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Avustralya'daki gösterilerde 200’den fazla Kovid-19 aşı karşıtı gözaltına alındı

Avustralya’nın Victoria eyaletinde inşaat sektöründe çalışanlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı zorunluluğu getirilmesine karşı çıkan ve eyaletin başkenti Melbourne’de gösteri düzenleyen 200’den fazla kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Recep Şakar   | 22.09.2021
Avustralya'daki gösterilerde 200’den fazla Kovid-19 aşı karşıtı gözaltına alındı

Melbourne

Victoria Eyaleti Emniyet Müdür Yardımcısı Ross Guenther, Melbourne Polis Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında, inşaat sektöründeki çalışmaların iki hafta durdurularak sektör çalışanlarına Kovid-19 aşısının zorunlu hale getirilmesinin ardından başlayan ve üçüncü gününe giren gösterilerle ilgili açıklamada bulundu.

Gösterilerde, polise golf topları, musluk kolları ve pil gibi malzemeler fırlatanların da aralarında bulunduğu 200’den fazla eylemcinin gözaltına alındığını belirten Guenther, kafalarına şişe isabet eden iki polisin yanı sıra bir başka polis memurunun da göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Aşı karşıtlarının Melbourne'deki Anzak Anıtı’na yürüyerek gösterilerini orada sürdürmesini "Tamamen saygısızlık" olarak değerlendiren Guenther, yürürlükteki Kovid-19 yasaklarını ihlal eden 300 göstericiye de para cezası kestiklerini sözlerine ekledi.

Gaziler derneğinden göstericilere tepki geldi

Anıtı fiilen işgal etmekle suçladıkları göstericileri kınayan Avustralya Gaziler Derneği (RSL) Victoria şubesi yaptığı yazılı açıklamada, vatanseverlik görevlerini yerine getirirken ölenlerin anısına yapılan Anzak Anıtı'nın hiçbir koşulda protesto yeri olmaması gerektiğini vurguladı.

Protestocuların eylemlerini "Ulusun yüz karası" olarak nitelendiren RSL Avustralya Başkanı Greg Melick de Anzak Anıtı'na saygısızlık yapanların "en güçlü şekilde kınanmaları gerektiğini" söyledi.

Melick, "Bu kanunsuz kalabalığın içinde yer alanlar, ülkemiz için savaşan ve ölen kadınlarla erkeklerin onurunu lekelemekle kalmıyor; kendilerini, ailelerini ve protestoya katılan herkesi utandırıyorlar." dedi.

Kovid-19'un Delta varyantına karşı sıkı tedbirlerle mücadelenin sürdüğü Avustralya’nın Melbourne, Ballarat, Geelong, Surf Coast Shire ve Mitchell Shire kentlerindeki inşaat sektöründeki çalışmaların iki haftalığına durdurulacağı ve sektör çalışanlarına Kovid-19 aşısının zorunlu olduğunun açıklanması üzerine aşı karşıtları Melbourne'de gösterilere başlamıştı.

Hükümetin aldığı karara destek veren İnşaat, Orman, Denizcilik, Maden ve Enerji Birliği (CFMEU) sendikası önünde, 20 Eylül akşam saatlerinde başladıktan sonra şiddet olaylarına dönüşen gösterilerde toplam 262 eylemci gözaltına alındı.

Zorunlu Kovid-19 aşısına karşı çıkanların eylemlerine yarın da devam etmesi bekleniyor.

Melbourne’deki Kovid-19 yasaklarından dolayı tam kapanmanın yanı sıra gece 21.00’dan sabah 00.05’e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Kurallar gereği gösterilerin yasaklandığı kentte, son 24 saat içinde 628 kişiye Kovid-19 teşhisi konulurken 3 kişi de hayatını kaybetti.

Avustralya’da Kovid-19’dan en fazla can kaybı, 836 kişinin hayatını kaybetmesiyle Victoria eyaletinde görülürken NSW’de 316, Tazmanya’da 13, Batı Avustralya’da 9, Queensland’de 7, Güney Avustralya’da 4, ACT’de 3 kişi virüsten öldü.

25 Ocak 2020’den bu yana 90 bin 391 kişinin virüse yakalandığı Avustralya’da, 21 bin 151 aktif vakadan 292’si yoğun bakımda olmak üzere, 1541 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca: Anne adaylarımız tereddüt etmeden aşılarını olmalı
Kovid-19 salgınında son 24 saat
Türkiye'de 28 bin 168 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 242 kişi hayatını kaybetti
Almanya'da Kovid-19 aşısı yaptırmak istemeyenler için hayat pahalılaşacak
ABD'den düşük ve orta gelirli ülkelere 500 milyon doz daha aşı bağışı taahhüdü

Benzer haberler

Avustralya'daki gösterilerde 200’den fazla Kovid-19 aşı karşıtı gözaltına alındı

Avustralya'daki gösterilerde 200’den fazla Kovid-19 aşı karşıtı gözaltına alındı

Almanya'da Kovid-19 aşısı yaptırmak istemeyenler için hayat pahalılaşacak

ABD'den düşük ve orta gelirli ülkelere 500 milyon doz daha aşı bağışı taahhüdü

ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 2 bin 236 kişi hayatını kaybetti

ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 2 bin 236 kişi hayatını kaybetti
İngiltere Başbakanı Johnson, Fransa'dan AUKUS Anlaşması öfkesini aşmasını istedi

İngiltere Başbakanı Johnson, Fransa'dan AUKUS Anlaşması öfkesini aşmasını istedi
Almanya Sağlık Bakanı Spahn Kovid-19 salgının ilkbaharda sona ermesini bekliyor

Almanya Sağlık Bakanı Spahn Kovid-19 salgının ilkbaharda sona ermesini bekliyor