Dünya

Avustralya'da köpek balığı saldırısı sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı

Avustralya'nın New South Wales (NSW) eyaletinde köpek balığı saldırısına uğrayan turistlerden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

Aynur Şeyma Asan  | 27.11.2025 - Güncelleme : 27.11.2025
Avustralya'da köpek balığı saldırısı sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı

Ankara

ABC News'in haberine göre, NSW yetkililerinden yapılan açıklamada Crowdy Bay Ulusal Parkındaki Kylies Plajı'nda yüzen 20'li yaşlarındaki 2 turistin yerel saatle 06.30 sularında köpek balığı saldırısına uğradığı belirtildi.

Açıklamada, turistlerden birinin hayatını kaybettiği, diğerinin ağır yaralandığı belirtildi.

NSW Birincil Endüstriler ve Bölgesel Kalkınma Departmanı'ndan (DPIRD) yapılan açıklamada turistlere bir boğa köpek balığının saldırdığı, köpek balığının yakalanması ve bölgeden uzaklaştırılması için çalışmaların başlatıldığı kaydedildi.

Yetkililer, saldırının ardından Kylies Plajı'nın yanı sıra çevredeki North Haven, Pilot ve Dunbogan plajlarını geçici olarak kapattıklarını duyurdu.

Köpek balığı saldırısının yaşandığı Kylies Plajı, yalnızca hafta sonu gönüllü cankurtaranlar tarafından denetleniyor.

Avustralya'nın Queensland eyaletinde, şubatta okyanus sahilinde yüzdüğü esnada köpek balığı saldırısına uğrayan 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetmişti.




