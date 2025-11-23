Dolar
42.44
Euro
48.94
Altın
4,066.01
ETH/USDT
2,810.10
BTC/USDT
86,229.00
BIST 100
10,922.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Avustralya'da binlerce ev ve iş yeri, tropikal siklon nedeniyle elektriksiz kaldı

Avustralya'nın kuzeyini vuran Fina Tropikal Siklonu, binlerce ev ve iş yerini elektriksiz bıraktı.

Ecem Şahinli Ögüç  | 23.11.2025 - Güncelleme : 23.11.2025
Avustralya'da binlerce ev ve iş yeri, tropikal siklon nedeniyle elektriksiz kaldı

Ankara

ABC News'ün haberine göre, "şiddetli tropikal siklon" olarak kaydedilen Fina, Avustralya'nın kuzeyini vurdu.

Özellikle ülkenin kuzeyindeki Darwin kentinde etkili olan Fina Tropikal Siklonu nedeniyle devrilen ağaçlar, bölgedeki elektrik hatlarına zarar vererek geniş çaplı enerji kesintilerine yol açtı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yetkililer, 19 bin 500 ev ve iş yerinin son 24 saattir elektriksiz kaldığını, bölgeye enerjinin yeniden sağlanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Ayrıca yetkililer, bölge sakinlerini hem elektrik hatlarından hem de devrilen ağaçlardan uzak durmaları konusunda uyardı.

Siklon nedeniyle yollara savrulan ağaç dalları, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Darwin Uluslararası Havalimanı, siklon nedeniyle kısa süreliğine kapatıldıktan sonra yeniden uçuşlara açıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Muğla ve Antalya'da kuvvetli sağanak uyarısı
Türkiye, COP31 ile küresel iklim diplomasisinin merkezi olmaya hazırlanıyor
KVKK'den "kasım ve cuma" indirim kampanyaları için "sahte web sitelerine dikkat" uyarısı
İstanbul'da aracıyla bir başka sürücünün önünü kesmeye çalışan kişi yakalandı
Başkentte apartman dairesinde meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı

Benzer haberler

Avustralya'da binlerce ev ve iş yeri, tropikal siklon nedeniyle elektriksiz kaldı

Avustralya'da binlerce ev ve iş yeri, tropikal siklon nedeniyle elektriksiz kaldı

Meta, Avustralya'daki gençlere sosyal medya hesaplarını silmeleri için uyarı gönderiyor

Avustralya'da oyun kumlarında asbest tespit edilmesinin ardından 70 okulda eğitime ara verildi

Bilim insanları, La Nina'nın Güneydoğu Asya'da ölümcül kasırgalara yol açabileceği konusunda uyarıyor

Bilim insanları, La Nina'nın Güneydoğu Asya'da ölümcül kasırgalara yol açabileceği konusunda uyarıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet