Dolar
32.40
Euro
34.71
Altın
2,337.09
ETH/USDT
3,174.40
BTC/USDT
62,766.00
BIST 100
10,058.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Busenaz Çakıroğlu, Busenaz Sürmeneli ve Samet Gümüş ile diğer milli sporcular Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldi
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Avustralya Yahudi Konseyi, Filistin destekçisi eylemlerin Yahudi öğrencilere tehdit olduğu iddiasını reddetti

Avustralya Yahudi Konseyi, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı Filistinlilere destek vermek amacıyla üniversitelerde kurulan dayanışma kamplarının Yahudi öğrenciler ve çalışanlara tehdit olduğu iddiasını şiddetle reddettiğini açıkladı.

Bekir Aydoğan  | 29.04.2024 - Güncelleme : 29.04.2024
Avustralya Yahudi Konseyi, Filistin destekçisi eylemlerin Yahudi öğrencilere tehdit olduğu iddiasını reddetti

İstanbul

Avustralya Yahudi Konseyi, dünya genelindeki üniversitelerde öğrencilerin, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı çıkmak ve Filistinlilere destek vermek amacıyla yaptığı protestolara ilişkin yazılı açıklama yayınladı.

Açıklamada, geçen hafta Avustralya'daki öğrencilerin Filistinlilerle dayanışma amacıyla üniversitelerinde kamplar kurduğu hatırlatılarak, Avustralyalı öğrencilerin de kurumlarına, İsrail'in savaş suçlarını kolaylaştıran silah şirketleriyle olan ilişkilerini sonlandırma çağrısında bulunduğu vurgulandı.

Öğrencilerin Avustralya hükümetine İsrail'e yaptırım uygulama ve askeri bağları kesme çağrısında da bulunduğuna işaret edilen açıklamada, "Avustralya Yahudi Konseyi, bu protestoların Yahudi öğrenciler ve personel için bir tehdit olduğu yönündeki iddiaları şiddetle reddediyor." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in son 200 günde Gazze'de 34 binden fazla Filistinliyi öldürdüğüne dikkati çekilen açıklamada, üniversite öğrencilerinin protestolarını aldatıcı bir şekilde antisemitizmle suçlayarak susturmaya veya sansürlemeye çalışmanın tehlikeli olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Avustralya Yahudi Konseyi Yöneticisi Elizabeth Strakosch'un, "Yaşanan bu soykırıma karşı seslerini yükselten ve çoğu Yahudi olan tüm bu öğrencilerle gurur duymalıyız. Barışçıl protesto hakkı, üniversitelerin desteklemesi ve savunması gereken temel bir demokratik özgürlüktür." şeklindeki ifadelerine yer verildi.

Columbia Üniversitesi'nde öğrencilerin, Gazze'deki soykırımı destekleyen şirketlere sağladığı mali yatırımlara tepki göstermek için kampüsün bahçesinde başlattıkları oturma eylemi, dünyanın dört bir yanındaki öğrenciler için ilham kaynağı olmuştu.

ABD'den Avustralya'ya, Fransa'dan Mısır'a kadar birçok ülkede binlerce öğrenci, Filistin'le dayanışma amacıyla kendi üniversitelerinde gösteriler başlatmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ardahan'da 25 lise öğrencisi gıda zehirlemesi şüphesiyle hastaneye başvurdu
Meteoroloji'den Konya için sağanak uyarısı
AB Daimi Temsilcisi Kaymakcı'dan "Türkiye'ye diğer aday ülkelerle aynı muamele yapılmalı" mesajı
Konya'da üniversite öğrencileri ve akademisyenler "Kampüste Filistin Nöbeti" eylemi yaptı
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu'na "Pakistan İmtiyaz Nişanı" tevdi edildi

Benzer haberler

İsrail savaş uçakları Refah'ta sivillerin yaşadığı evi vurdu, 4 kişi öldü

İsrail savaş uçakları Refah'ta sivillerin yaşadığı evi vurdu, 4 kişi öldü

Gazze hükümeti, İsrail saldırıları nedeniyle enkaz altında kalan cesetleri çıkarmaya başladı

Avustralya Yahudi Konseyi, Filistin destekçisi eylemlerin Yahudi öğrencilere tehdit olduğu iddiasını reddetti

Konya Büyükşehir Belediyesi Gazze'nin yeniden imarı için hazırlık yapıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi Gazze'nin yeniden imarı için hazırlık yapıyor
Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail hapishanelerinden serbest bırakılanların çoğu sağlık sorunu yaşıyor

Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail hapishanelerinden serbest bırakılanların çoğu sağlık sorunu yaşıyor
İsrail'de muhalefet lideri: "Savaşın sona ermesi anlamına gelse de hükümet esir anlaşması yapmalı"

İsrail'de muhalefet lideri: "Savaşın sona ermesi anlamına gelse de hükümet esir anlaşması yapmalı"
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet