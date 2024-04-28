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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in saldırısında 7 çalışanını kaybeden WCK, operasyonlarını tekrar başlatacak

İsrail ordusunun saldırısında Gazze'de 7 çalışanını kaybeden Dünya Merkez Mutfağı (World Central Kitchen-WCK) operasyonlarını tekrar başlatacağını duyurdu.

Şerife Çetin  | 28.04.2024 - Güncelleme : 28.04.2024
İsrail'in saldırısında 7 çalışanını kaybeden WCK, operasyonlarını tekrar başlatacak

New York

WCK Yönetim Kurulu Başkanı Erin Gore, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Öldürülen çalışanlarının yasını tutmaya devam ettiklerini vurgulayan Gore, diğer taraftan Gazze'de insani durumun çok kötü olduğuna dikkati çekti.

Gore, "Operasyonumuzu mümkün olduğu kadar çok sayıda insanı doyurabilmek için aynı enerji, onur ve odakla tekrar başlatıyoruz." ifadesini kullandı.

Gıdanın evrensel bir hak olduğuna işaret eden Gore, WCK'nin 14 yıllık tarihinde Gazze'deki çalışmalarının en fazla hayat kurtaran çalışma olduğunu kaydetti.

WCK'nin operasyonlarının Gazze'deki tüm uluslararası insani yardımların yüzde 62'sini oluşturduğunu aktaran Gore, "Nerede aç insanları doyurmak için bir mücadele olursa, biz de orada olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail ordusunun saldırıyı "hata" olarak nitelendirerek özür dilediğini anımsatan Gore, hala çalışanlara ilişkin güçlü güvence almadıklarına dikkati çekti.

Gore, İsrail ordusunun saldırısına ilişkin tarafsız ve uluslararası soruşturma talep etmeyi sürdürdüklerini bildirdi.

WCK çalışanlarının öldürülmesi

İsrail'in 1 Nisan'da Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda WCK'nin 7 çalışanı hayatını kaybetmişti.

Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan WCK'den yapılan açıklamada, saldırıda ölenlerin Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD-Kanada ve Filistin uyruklu olduğu belirtilmişti.

Açıklamada, ekibin saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti.


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