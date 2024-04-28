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İsveç’in başkenti Stockholm’de Filistine destek gösterisi düzenleniyor.
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Hollanda'da bir araya gelen gruplar, McDonald’s şubelerinin önünde İsrail'i protesto etti

Hollanda'da, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto eden gruplar, hazır yemek zinciri McDonald’s'ın çeşitli kentlerdeki şubelerinin önünde gösteri yaptı.

Abdullah Aşıran  | 28.04.2024 - Güncelleme : 28.04.2024
Hollanda'da bir araya gelen gruplar, McDonald’s şubelerinin önünde İsrail'i protesto etti

Amsterdam

İsrail ve McDonald’s aleyhine dövizler taşıyan grup, şirketin Rotterdam merkezindeki şubesinin önünde bir araya geldi.

Şubenin önüne Filistin bayrakları ile “McDonald’s soykırımı besliyor”, “Yaptığın soykırımın yanına ekstra patates kızartması ister misin?", “Gazze saldırı altında” yazılı dövizler asan ve yere yapıştıran göstericiler, McDonald’s'ın önünden geçenlere İsrail'in Gazze'deki katliamlarını anlatan broşürler dağıttı.

Göstericiler, "McDonald’s finanse ediyor, İsrail bombalıyor", Özgür Filistin", "Gazze'deki soykırımı durdur", "Netanyahu terörist" ve "McDonald’s saklanamazsın, soykırımı desteklemeyi bırak” sloganları attı.

Filistin destekçisi gruplar, diğer şehirlerdeki McDonald’s şubelerinin önünde de eş zamanlı gösteriler yaptı.

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