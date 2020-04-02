Euro
7.18
Dolar
6.62
BIST 100
89,510.88
Altın
1,616.37
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Amerikalıların üçte ikisi eyaletler arası geçişlerin yasaklanmasını istiyor

ABD’de yapılan bir ankette, halkın yaklaşık üçte ikisi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına önlem olarak eyalet sınırlarının kapatılmasını istedi.

İslam Doğru   | 02.04.2020
Amerikalıların üçte ikisi eyaletler arası geçişlerin yasaklanmasını istiyor

New York


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD’de yapılan bir ankette, halkın yaklaşık üçte ikisi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına önlem olarak eyalet sınırlarının kapatılmasını istedi.

Sağcı görüşleriyle bilinen Rasmussen Reports sitesinde yayımlanan ankete göre, Amerikalıların yüzde 67’si Kovid-19 tehdidine karşı eyaletler arası geçişlerin acil durumlar dışında yasaklanmasını istedi.

Ülke genelinde yaklaşık 1000 Amerikalı üzerinde 31 Mart-1 Nisan'da yapılan ankette, katılımcıların yüzde 68’i sosyal mesafe kuralına uymayanların cezalandırılması gerektiğini ifade etti.

Eyaletler arası geçişlerin yasaklanmasını yüzde 70 ile en fazla kadın katılımcılar oylarken, sosyal mesafe kuralı ihlaline ceza kesilmesini ise en çok yüzde 73 ile 18-39 yaş grubu istedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İnsan Hakları İzleme Örgütü: Lübnan Kovid-19 önlemlerinde Suriyeli mültecilere ayrımcılık yapıyor
Yeni tip koronavirüs vakaları Mısır, Filistin ve Sudan'da arttı
Dünya genelindeki Kovid-19 vaka sayısı 1 milyonu aştı
ABD'de 21 bin sağlık çalışanı Kovid-19 mücadelesi için New York'a gitmeye gönüllü oldu

Benzer haberler

Amerikalıların üçte ikisi eyaletler arası geçişlerin yasaklanmasını istiyor

Amerikalıların üçte ikisi eyaletler arası geçişlerin yasaklanmasını istiyor

ABD'de 21 bin sağlık çalışanı Kovid-19 mücadelesi için New York'a gitmeye gönüllü oldu

Bilim insanlarından Beyaz Saray'a 'Kovid-19 nefes alma ya da konuşma yoluyla bulaşabilir' uyarısı

Suudi Arabistan'dan OPEC ve OPEC dışı ülkelere toplantı çağrısı

Suudi Arabistan'dan OPEC ve OPEC dışı ülkelere toplantı çağrısı
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 5 bin 137'ye yükseldi

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 5 bin 137'ye yükseldi
Hollanda'dan AB'ye Kovid-19'a karşı 'ekonomik dayanışma fonu' teklifi

Hollanda'dan AB'ye Kovid-19'a karşı 'ekonomik dayanışma fonu' teklifi