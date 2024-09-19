Dolar
34.05
Euro
38.00
Altın
2,581.32
ETH/USDT
2,438.00
BTC/USDT
63,343.00
BIST 100
9,956.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
ikas Eyüpspor, Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürüyor
logo
Dünya

Almanya'daki yangında hayatını kaybeden Emine ve Umut Can Çoban'ın cenaze namazı kılındı

Almanya'nın Eberswalde kentinde çıkan yangında hayatını kaybeden Emine Çoban ve oğlu Umut Can Çoban için Berlin Şehitlik Camii'nde cenaze namazı kılındı.

Cüneyt Karadağ  | 19.09.2024 - Güncelleme : 19.09.2024
Almanya'daki yangında hayatını kaybeden Emine ve Umut Can Çoban'ın cenaze namazı kılındı Fotoğraf: Cüneyt Karadağ/AA

Berlin

Eşini ve çocuğunu kaybeden Eyüp Çoban'ın cenaze namazında güçlükle ayakta durdurduğu görüldü.

Cenaze töreninde konuşan Berlin Din Hizmetleri Ataşesi Emre Şimşek, anne Çoban ve oğlu Umut Can'ın elim bir olayda hayatlarını kaybetmelerinin Almanya'da yaşayan Türk toplumunu derinden üzdüğünü söyledi.

Şimşek, bu gibi olayların tekrar yaşanmamasını ümit ettiklerini ve toplumun yetkililerden beklentisinin kamuoyunun aydınlatılması olduğunu belirtti.

Brandenburg Eyalet Savcılığı, Eberswalde kentinde yangının ardından kundaklama şüphesiyle soruşturma başlatmıştı.

14 Eylül'de gece geç saatlerde Friedrich-Ebert Caddesi'ndeki çok katlı binada çıkan yangında Emine Çoban ve oğlu Umut Can hayatını kaybetmiş, dördü ağır olmak üzere 6 kişi yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'daki İç Güvenlik Ekipmanları Fuarı başladı
Depremde 84 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi E Blok'a ilişkin davanın sanıkları hakim karşısında
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Yıllık 60 milyon turist hedefine emin adımlarla ilerliyoruz
İstanbul'un 3 ilçesinde 19 saat su kesintisi uygulanacak
Tarımda su tasarrufu için "yüzey sulama yöntemleri"nden vazgeçilmesi önerisi

Benzer haberler

Almanya'daki yangında hayatını kaybeden Emine ve Umut Can Çoban'ın cenaze namazı kılındı

Almanya'daki yangında hayatını kaybeden Emine ve Umut Can Çoban'ın cenaze namazı kılındı

Almanya, İsrail'in Filistin'deki işgale son vermesine dair UAD'nin görüşünü destekleyeceğini duyurdu

Beyoğlu'nda metruk binada çıkan yangın söndürüldü

Almanya, Irak'taki askerlerinin görev süresini uzatma kararı aldı

Almanya, Irak'taki askerlerinin görev süresini uzatma kararı aldı
Almanya'nın sınır kontrolleri AB için ne anlama geliyor?

Almanya'nın sınır kontrolleri AB için ne anlama geliyor?
Almanya'da iki Türk'ün hayatını kaybettiği yangınla ilgili kundaklama şüphesiyle soruşturma başlatıldı

Almanya'da iki Türk'ün hayatını kaybettiği yangınla ilgili kundaklama şüphesiyle soruşturma başlatıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet