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Dünya

Almanya Rusya'dan gaz sevkiyatının dondurulmasının siyasi sonuçları konusunda uyardı

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya'dan gaz sevkiyatının dondurulmasının olası iç siyasi sonuçları konusunda uyarıda bulundu.

Cüneyt Karadağ   | 22.07.2022
Almanya Rusya'dan gaz sevkiyatının dondurulmasının siyasi sonuçları konusunda uyardı

Berlin

Annalena Baerbock, RND medya grubunun etkinliğinde yaptığı açıklamada Kuzey Akım 1 doğal gaz boru hattının bakımı için gerekli olan türbin konusunda Kanadalılarla yaptığı görüşmeyi anlattı.

Baerbock, "Kanadalılar kendi kamuoyunda çok soruları olduğunu söylediler. Biz de bunu anlayabileceğimizi ilettik. Ancak bu gaz türbinini alamazsak, o zaman daha fazla gaz alamayız gaz alamayınca da Almanya olarak Ukrayna'ya hiçbir şekilde destek veremeyiz çünkü o zaman halk ayaklanmalarıyla meşgul olacağız." dedi.

Alman Bakan böylece Almanya'nın Rusya'dan gelen gaz ve petrole karşı tam ambargo konulmasına neden karşı olduğunu, diğerlerinin ise Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonucunda böyle bir ambargoyu desteklediğini açıklamak istediğini dile getirdi.

Dışişleri Bakanı, etkinliğin ardından bir gazetecinin söylediği cümleleri tekrar sorması üzerine, "Bu abartılı bir şekilde söylendi. Gazımız kalmadığında." diye konuştu.

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