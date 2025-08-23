Dolar
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

Dennis Schröder, ten rengi yüzünden Almanya'da Nowitzki kadar sevilmeyeceğini düşünüyor

Alman basketbolcu Dennis Schröder, ten rengi nedeniyle Almanya’da asla Dirk Nowitzki’nin gördüğü sevgiyi göremeyeceğine inanıyor.

Emre Aşıkçı  | 23.08.2025 - Güncelleme : 23.08.2025
Dennis Schröder, ten rengi yüzünden Almanya'da Nowitzki kadar sevilmeyeceğini düşünüyor

İstanbul

Alman Stern dergisine konuşan Schröder, Almanya'da aynı sevgiyi göremeyeceğini çünkü koyu tenli olduğunu belirterek "Dirk Nowitzki 2008 Pekin Yaz Oyunları'nda bayrağı taşıdığında 14 yaşında televizyonun karşısında oturuyordum. O zamanlar 'Ne kadar harika, bundan daha büyük bir takdir olamaz." diye düşünmüştüm. Ancak bugün biliyorum ki, bu büyük bir onur, ama benim için Nowitzki için olduğu gibi asla aynı olmayacak." ifadelerini kullandı.

Mükemmel olmadığını ve hatalar yaptığının da altını çizen 31 yaşındaki oyuncu "Yine de, iyi tanımadığınız birini yargılamak yanlış. Bu toplumsal bir sorun ve sosyal medya bu yüzeyselliği ve nefreti daha da kötüleştiriyor. Bayrak taşıyıcısı olmama izin verilmesi bu hikayeyi daha iyi hale getirmiyor." görüşlerine yer verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
