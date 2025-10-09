Dolar
41.72
Euro
48.57
Altın
4,027.83
ETH/USDT
4,368.80
BTC/USDT
123,041.00
BIST 100
10,811.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti
logo
Ekonomi

Porsche’nin 9 aylık küresel satışları yüzde 6 geriledi

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen grubunun lüks markası Porsche'nin küresel araç teslimatları, yılın ocak-eylül döneminde Çin ve Avrupa'da azalan talep nedeniyle yüzde 6 düştü.

Bahattin Gönültaş  | 09.10.2025 - Güncelleme : 09.10.2025
Porsche’nin 9 aylık küresel satışları yüzde 6 geriledi

Berlin

Porsche, yılın ocak-eylül dönemine ilişkin araç teslimat sonuçlarını duyurdu.

Buna göre, lüks otomobil üreticisinin araç teslimatları, yılın ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 azalarak 212 bin 509'a geriledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Porsche, söz konusu dönemde Çin'de yüzde 26’lık düşüşle 32 bin 195 araç teslimatı gerçekleştirdi.

Şirketin konuya ilişkin açıklamasında, "Bu düşüşün başlıca nedenleri arasında özellikle lüks segmentte zorlu pazar koşulları ve Çin pazarındaki yoğun rekabet yer alıyor." denildi.

Alman üreticinin Çin'e yaptığı teslimatlar küresel teslimatlarının yaklaşık yüzde 15'ini oluştururken, şirket Avrupa Birliği (AB) ve Çin arasındaki gümrük vergisi geriliminden etkileniyor.

Porsche'nin Kuzey Amerika'daki teslimatları yılın 9 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 64 bin 446'ya ulaşırken, Almanya içindeki teslimatları ise yüzde 16 azalarak 22 bin 492'ye indi.

Alman üreticinin Almanya hariç Avrupa’da satışları da yüzde 4 düşüşle 50 bin 286'ya geriledi.

Tamamen ihracata bağımlı olan Porsche, zayıf talep, önemli bir pazar olan Çin'deki rekabet baskısı ve ABD'nin gümrük vergilerini artırması nedeniyle geçen ay bu yıla ilişkin beklentilerini düşürmüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adana'da fırtına nedeniyle uçan okulun çatısı park halindeki araçlara zarar verdi
AFAD ve Türk Kızılay'dan insani yardım açıklaması: 100 bin tonun üzerinde insani yardım malzemesi Gazze'ye ulaştırıldı
Hatay'da sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oldu
Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altına düşecek
Milli Savunma Bakanı Güler, Gürcistan Savunma Bakanı Chikovani ile görüştü

Benzer haberler

Porsche’nin 9 aylık küresel satışları yüzde 6 geriledi

Porsche’nin 9 aylık küresel satışları yüzde 6 geriledi

Alman borsası rekor seviyeye çıktı

Küresel Sumud Filosu'nda yer alan Alman aktivistler ülkelerine döndü

Almanların çoğunluğu Filistin'in devlet olarak tanınmasını istiyor

Almanların çoğunluğu Filistin'in devlet olarak tanınmasını istiyor
Uluslararası uzmanlar, Almanya'dan İsrail'e koşulsuz destek politikasına son vermesini istedi

Uluslararası uzmanlar, Almanya'dan İsrail'e koşulsuz destek politikasına son vermesini istedi
Almanya "kısıtlamaya rağmen" İsrail'e silah satmayı sürdürüyor

Almanya "kısıtlamaya rağmen" İsrail'e silah satmayı sürdürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet