Alman borsası rekor seviyeye çıktı
Almanya’da DAX 40 Endeksi, 37 yıllık tarihinde ilk kez 24 bin 700 puan seviyesine çıkarak rekor yeniledi.
Berlin
Güne yüzde 24 bin 674 puandan başlayan DAX 40 Endeksi, daha sonra en yüksek 24 bin 709 puan seviyesini görerek yeni tarihi rekorunu kırdı.
Analistler, yatırımcıların şu anda öncelikle olumlu haberlere odaklandıklarını belirterek, Fransa'daki siyasi krizin çözülmesine yönelik umutlar ve Gazze’de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasının Avrupa pay piyasalarına olumlu yansıdığını kaydetti.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
ABD'de devam eden hükümet kapanmasının “gölgede” kaldığını ifade eden analistler, şirketlerin güçlü finansal sonuçlarının ve istikrarlı faiz oranlarının pay piyasalarını desteklediğini kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.