Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

ABD'li siyasetçiden ateşkese uymayan İsrail'e silah transferini askıya alma çağrısı

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Delia Ramirez, Gazze'de hala ateşkesin sağlanamadığına dikkati çekerek, ABD'nin İsrail'e silah transferini askıya alma çağrısı yaptı.

Dildar Baykan Atalay  | 07.02.2026 - Güncelleme : 07.02.2026
ABD'li siyasetçiden ateşkese uymayan İsrail'e silah transferini askıya alma çağrısı

Ankara

Ramirez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Gazze'de ateşkes yok. ABD'nin sağladığı bombalar halen Filistinlileri katlediyor." ifadesini kullandı.

Temsilciler Meclisi üyelerini ABD'nin İsrail'e silah yardımlarını durdurması için yetkilerini kullanmaya davet eden Ramirez, "Kongre yetkisini kullanmalı ve soykırıma son vermelidir. Benim sunduğum 'Bombaları Engelleyin' yasasını onaylamalıyız ki bu yasa MK serisi bombaları durduracak ve bu kabustaki suç ortaklığımıza bir son verecek." görüşünü paylaştı.

Ramirez paylaşımında, "Bir bomba daha yok, bir dolar daha yok, bir özür daha yok." ifadelerine yer verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı geçen hafta İsrail'e 6,52 milyar dolar değerinde askeri teçhizat satışına onay vermişti.

