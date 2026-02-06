İsrail, Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasının başlamasına rağmen ihlallerini sürdürüyor
İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilere yönelik saldırı ve ihlalleri devam ederken, son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 27 cenaze ve 18 yaralı ulaştırıldığı bildirildi.
Gazze
Filistin Sağlık Bakanlığı ile Gazze’deki hükümete bağlı Medya Ofisi tarafından yayımlanan istatistiklerde saldırı, ihlaller ve can kayıplarına ilişkin bilgi verildi.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail ordusunun son 48 saat içinde bir askerinin yaralandığı iddiasıyla Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine yoğun hava saldırıları düzenlediği aktarıldı.
Son 24 saatte hastanelere 27 cenaze ve 18 yaralının ulaştırıldığı belirtilirken 10 Ekim 2025’te ilan edilen ateşkesten bu yana 574 kişinin hayatını kaybettiği, 1518 kişinin yaralandığı, enkaz altından çıkarılan cenaze sayısının ise 717 olduğu açıklandı.
Buna göre, Ekim 2023’te başlayan saldırılardan bu yana toplam can kaybı 71 bin 851’e, yaralı sayısı ise 171 bin 626’ya yükseldi.
Büyük bölümü çocuk ve kadınlardan oluşan sivillerin hedef alındığı saldırılarda Gazze’deki sivil altyapının yüzde 90’ının tahrip edildiği, Birleşmiş Milletlerin yeniden imar maliyetinin yaklaşık 70 milyar dolar olarak hesapladığı hatırlatıldı.
Gazze’deki Medya Ofisi ise İsrail’in ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana 1520 ihlalde bulunduğunu, bu ihlallerde 556 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve 1500 kişinin yaralandığı duyurdu.
Buna göre, İhlallerin 522’sinin ateş açma olayları, 73’ünü askeri araçların mahalle ve yerleşim bölgelerine girmesi, 704’ünü bombardıman ve hedef alma saldırıları, 221’ini ise konut ve çeşitli binaların yıkılması oluşturdu.
Toplam kayıpların yüzde 99'unu siviller oluşturuyor
Hayatını kaybedenlerin 288’ini çocuklar, kadınlar ve yaşlılar, 268’ini erkekler oluştururken, siviller toplam kayıpların yaklaşık yüzde 99’unu teşkil etti.
Yaralılar arasında 900’ü aşkın çocuk, kadın ve yaşlı bulunurken, sivil yaralı sayısının 1488 olduğu, bunun da toplam yaralıların yüzde 99,2’sine karşılık geldiği belirtildi.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin güney ve doğu hatları ile kuzeydeki geniş alanlar dahil olmak üzere toplam yüz ölçümünün yüzde 50’sinden fazlasındaki işgalini sürdürüyor.
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde bir binayı hava saldırılarıyla yerle bir etti
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde tahliye uyarısından sonra bir binayı hava saldırılarıyla hedef alarak yıktı.
Bölgedeki AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, kuzeydeki Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'nde yer alan Ebu Şaban isimli binayı bombalayarak yerle bir etti.
İsrail savaş uçaklarının ağır bombalarla düzenlediği saldırının etkisiyle çevre binalarda da hasar oluştu.
Bina sakinleri ve çevresinde oturan Filistinliler, İsrail'in kısa süre önce yaptığı saldırı tehdidi üzerine bölgeyi terk etti.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Zeytun Mahallesi'nden kırmızıya boyalı noktaların bulunduğu bir harita paylaşarak açıklama yapmıştı.
Bölgedeki Filistinlilerin evlerini tahliye etmesini isteyen Adraee, "haritada belirlenen noktada veya yakınlarında Hamas'a ait altyapının olduğunu" iddia ederek kısa süre içinde bölgeyi hava saldırılarıyla bombalayacakları tehdidinde bulunmuştu.
İsrail ordusu, Hamas'la ateşkesin sağlandığı 10 Ekim 2025'ten beri ilk defa Gazze Şeridi'nde tehdit açıklamasından sonra bir yeri bombaladı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, ateşkesin başladığı 11 Ekim 2025'ten bu yana İsrail ordusunun saldırılarında 556 kişinin öldüğünü, 1500 kişinin yaralandığını kaydetmişti.
İsrail ordusu, Gazze'de ateşkese rağmen çeşitli bahanelerle saldırılarını sürdürüyor.
İsrail ordusundan Gazze'ye yönelik yeni saldırı tehdidi
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yeni saldırılar düzenleyeceği tehdidinde bulundu.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Zeytun Mahallesi'nden kırmızıya boyandığı bir harita paylaşarak açıklama yaptı.
Bölgedeki Filistinlilerin evlerini tahliye etmesini isteyen Adraee, "haritada belirlenen noktada veya yakınlarında Hamas'a ait altyapının olduğunu" iddia ederek kısa süre içinde bölgeyi hava saldırılarıyla bombalayacakları tehdidinde bulundu.
Adraee, Filistinli sakinlerin "güvenlikleri için en az 100 metre haritadaki binadan uzak durmalarını" talep etti.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, ateşkesin başladığı 11 Ekim 2025'ten bu yana İsrail ordusunun saldırılarında 556 kişinin öldüğünü, 1500 kişinin yaralandığını kaydetmişti.
İsrail ordusu, Gazze'de ateşkese rağmen çeşitli bahanelerle saldırılarını sürdürüyor.
İsrailli bakandan, birkaç haftaya Gazze'ye saldırıların yeniden başlaması tehdidi
İsrail'in aşırı sağcı Yerleşim Bakanı Orit Strock, Hamas'ın silahsızlandırılmasının birkaç hafta içinde tamamlanmaması durumunda Gazze'ye yönelik saldırılara yeniden başlayacakları tehdidinde bulundu.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Strock, Hamas'a silahsızlanma için sadece birkaç haftalık süre tanınması gerektiğini savundu.
"İsrail ordusu, bu kez esirler olmadan gerekeni yapacaktır." diyen Strock, verilen birkaç haftalık sürenin dolmasının ardından İsrail ordusunun gereğini yapacağı ve Gazze'ye saldırıların yeniden başlayacağı tehdidinde bulundu.
Dini Siyonizm Milletvekili Strock, tıpkı parti lideri aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich gibi ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik Gazze planına karşı olduğunu, bu planın bir hata olduğunu düşündüklerini söyledi.
Trump planının kendileri açısından en iyi yanının Hamas'ın Gazze'de olmaması ve Gazze'nin tamamen silahsızlandırılmasını öngörmesi olduğunu belirten Strock, "Gazze'de İsrail yönetimi fikrinin meşruiyetini yitirdiğini" itiraf ederek kabinedeki güvenlik şeflerinin ve bakanların büyük kısmının Gazze'de İsrail yönetimine karşı çıktığını belirtti.
Aşırı sağcı bakan, Gazze'nin Tevrat'a göre İsrail topraklarının parçası olduğunu ve burada Filistinlilerin topraklarını gasbederek yeni yerleşimler kurulmasını savundu.
İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich de Barış Kurulu'nun "Hamas'a 2 ay içinde hareketin dağıtılması için ültimatom vereceğini" iddia etmişti.
Ateşkesin ilk aşaması
Ateşkes anlaşmasının 95 gün süren ilk aşamasında İsrail’in 1244 ihlal gerçekleştirdiği, bu ihlallerde 449 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 1246 kişinin yaralandığı ve 50 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
İhlallerin 402’sinin sivillere yönelik doğrudan ateş açma, 66’sının ise askeri araçlarla yerleşim bölgelerine kara girişi olduğu kaydedildi.
Bu dönemde ayrıca 581 bombardıman ve siviller ile evlerinin hedef alınması olayı ile 195 konut, kurum ve sivil yapının yıkılması ve tahrip edilmesi vakası yer aldı.
Ateşkesin ikinci aşaması
İkinci aşamanın başladığı 15 Ocak 2026’dan perşembe sabahına kadar geçen 21 günde, en az 276 ihlal kaydedildi. Bu ihlallerde 125 Filistinli hayatını kaybetti, 272 kişi yaralandı.
Bu süreçte sivillere yönelik 150 ateş açma olayı, askeri araçlarla 7 kara girişi, siviller ve evlerini hedef alan 123 saldırı ve bombardıman ile 26 ev ve farklı yapının yıkılması kaydedildi.
Günlük bombardımanların yanı sıra İsrail’in, mutabık kalınan miktarlarda gıda, ilaç, tıbbi malzeme ve barınma ekipmanının Gazze’ye girişini engellediği bildirildi. Yaklaşık 2,4 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze’de en az 1,5 milyon kişi yerinden edilmiş durumda. Bölgede insani koşulların felaket boyutunda olduğu ifade ediliyor.
Hamas ise neredeyse günlük aralıklarla arabuluculara ve uluslararası topluma çağrıda bulunarak, İsrail’e Gazze’de devam eden savaşı durdurması için baskı yapılmasını talep ediyor.
