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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD'li Senatör Sanders, İran-İsrail geriliminin Gazze'deki felaketi unutturmaması gerektiğini söyledi

ABD'de bağımsız Senatör Bernie Sanders, İran ile İsrail arasında yaşanan gerilimin, Gazze'deki insanlık dramı ve felaketin göz ardı edilmesine yol açmaması gerektiğini vurguladı.

Murat Karadağ  | 17.04.2024 - Güncelleme : 17.04.2024
ABD'li Senatör Sanders, İran-İsrail geriliminin Gazze'deki felaketi unutturmaması gerektiğini söyledi

Ankara

Sanders, kendi resmi internet sitesinden yayımladığı açıklamada, Gazze'de yaşananları "dehşet verici" olarak nitelerken, ABD'nin Netanyahu hükümetine yardımlarını durdurması çağrısını yineledi.

Başta ABD olmak üzere dünyanın dikkatinin İran-İsrail gerilimine çevrildiğine işaret eden Sanders, "Umarım bu durum, Gazze'de şu an yaşanan ve eşi benzeri görülmemiş felaketin göz ardı edilmesine yol açmaz. Orada bir felaket yaşandığını göz ardı etmemeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Sanders, son 6 ayda Gazze halkının yüzde 5'inin öldürüldüğüne veya yaralandığına dikkati çekerek, "Ölenlerin veya yaralananların 3'te 2'si kadın ve çocuklar. Gazze nüfusunun yüzde 75'i evlerinden çıkarılmış durumda." ifadelerini kullandı.

ABD'nin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya askeri ve mali yardımları bir an önce durdurma çağrısını yineleyen Sanders, "Tavrımız net olmalı. Halihazırda yürüttükleri politikanın devam etmesi durumunda, Netanyahu hükümetine bir kuruş dahi verilmemeli." görüşünü bildirdi.

Sanders, ABD'nin tüm gücünü Gazze'de "acil bir ateşkes sağlamak" için harcaması gerektiği çağrısında bulunarak, bölgede yaşanan kıtlık ve insani dramın daha da genişlememesi için "büyük miktarlarda acil insani yardımın sevk edilmesi" gerektiğinin altını çizdi.

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