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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD'li Senatör Sanders, Filistinli aktivist Mahmud Halil'in tutuklanmasını eleştirdi

ABD'li Senatör Bernie Sanders, Columbia Üniversitesi'ndeki protestolara öncülük eden Filistin kökenli aktivist öğrenci Mahmud Halil'in tutuklanmasını eleştirerek, protestocuları hapse atmanın otoriterliğe giden yolda bir başka adım olduğunu belirtti.

Ecem Şahinli Ögüç  | 13.03.2025 - Güncelleme : 13.03.2025
ABD'li Senatör Sanders, Filistinli aktivist Mahmud Halil'in tutuklanmasını eleştirdi

Ankara

Sanders, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Halil'in tutuklanmasını eleştirdi.

"Sayın Başkan, ABD'de yasal olarak ikamet eden kişileri siyasi görüşleri veya fikirleri nedeniyle yasa dışı olarak tutuklayamaz ve gözaltına alamazsınız." ifadelerini kullanan Sanders, protestocuları hapse atmanın otoriterliğe giden yolda bir başka adım olduğunu vurguladı.

Halil'in tutuklanması

ABD'de Columbia Üniversitesi protestolarına öncülük eden Filistinli aktivist öğrenci Halil tutuklanmıştı.

Avukatı Amy Greer, Halil'in, "yeşil kartlı daimi ikametgah sahibi" olarak ABD'de bulunmasına ve eşinin Amerikalı olmasına rağmen ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) yetkilileri tarafından tutuklandığını ve yeşil kartının iptal edildiğini belirtmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, X hesabından paylaştığı mesajında, "Amerika'daki Hamas destekçilerinin vizelerini veya yeşil kartlarını iptal edeceğiz, böylece sınır dışı edilebilecekler." ifadesini kullanmıştı.

ABD'de bir yargıç, Mahmud Halil'in sınır dışı edilmesine geçici engel kararı koymuştu.

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