Dolar
36.58
Euro
39.69
Altın
2,889.67
ETH/USDT
1,810.60
BTC/USDT
77,245.00
BIST 100
10,422.24
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'de federal yargıçtan, Filistinli aktivist Mahmud Halil'in "sınır dışı" edilmesine geçici engel

ABD'de bir yargıç, Columbia Üniversitesi'ndeki Gazze gösterilerine öncülük eden ve tutuklanan Filistinli aktivist Mahmud Halil'in "sınır dışı" edilmesine geçici engel kararı koydu.

Ayşe İrem Tiryaki  | 11.03.2025 - Güncelleme : 11.03.2025
ABD'de federal yargıçtan, Filistinli aktivist Mahmud Halil'in "sınır dışı" edilmesine geçici engel

Ankara

ABD'de Gazze gösterilerine öncülük etmesinin ardından tutuklanan Halil'e ilişkin tartışmalar sürüyor.

CNN'in haberine göre, ABD'de mahkeme, Filistinli aktivist Halil'in, ABD'den "sınır dışı" edilmesine geçici engel kararı koydu.

Halil'in yarın mahkeme karşısına çıkması beklenirken, yüzlerce kişi söz konusu tutuklama kararını protesto amacıyla New York'ta sokaklara döküldü.

Halil'in tutuklanması

ABD'de Columbia Üniversitesi protestolarına öncülük eden Filistinli aktivist öğrenci Halil tutuklanmıştı.

Halil'in avukatı Amy Greer, Halil'in, "yeşil kartlı daimi ikametgah sahibi" olarak ABD'de bulunmasına ve eşinin Amerikalı olmasına rağmen ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) yetkilileri tarafından tutuklandığını ve yeşil kartının iptal edildiğini söylediklerini belirtmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio da konuya ilişkin X hesabından paylaştığı mesajında, "Amerika'daki Hamas destekçilerinin vizelerini veya yeşil kartlarını iptal edeceğiz, böylece sınır dışı edilebilecekler." ifadesini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 2024 ilkbaharında ABD'deki üniversite kampüslerinde Gazze'deki katliama karşı düzenlenen gösterilere katılan uluslararası öğrencileri sınır dışı etme sözü vermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından deprem bölgesinde ramazan etkinliği
TBMM Başkanı Kurtulmuş: (Terörsüz Türkiye hedefi) Hiç kimsenin süreci zehirlememesi gerektiği kanaatindeyiz
İklim değişikliği, Dünya'nın yörüngesinde uydular için kullanılabilir alanı azaltabilir
İzmir'de belediye otobüsündeki yangın kamerada
X sosyal medya platformunda uzun süreli erişim sorunu yaşandı

Benzer haberler

ABD'de federal yargıçtan, Filistinli aktivist Mahmud Halil'in "sınır dışı" edilmesine geçici engel

ABD'de federal yargıçtan, Filistinli aktivist Mahmud Halil'in "sınır dışı" edilmesine geçici engel

İsrail hapishanelerinden kurtulan yüzlerce Filistinlinin kaburga kemiklerinde kırıklar tespit edildi

BM'den, Filistinli aktivist Mahmud Halil'in tutuklanmasının ardından "ifade özgürlüğü" mesajı

Ateşkese rağmen İsrail'in Gazze'nin güneyine düzenlediği saldırıda 1 Filistinli öldü

Ateşkese rağmen İsrail'in Gazze'nin güneyine düzenlediği saldırıda 1 Filistinli öldü
Rubio, Ukrayna'nın Rus kontrolündeki topraklarından taviz vermek zorunda kalacağı yorumunu yaptı

Rubio, Ukrayna'nın Rus kontrolündeki topraklarından taviz vermek zorunda kalacağı yorumunu yaptı
ABD'li Kongre üyelerinden Filistinli aktivist Mahmud Halil'in tutuklanmasına tepki

ABD'li Kongre üyelerinden Filistinli aktivist Mahmud Halil'in tutuklanmasına tepki
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet