Dolar
36.60
Euro
39.95
Altın
2,933.53
ETH/USDT
1,896.80
BTC/USDT
83,066.00
BIST 100
10,580.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'de Filistin destekçisi aktivist Mahmud Halil'in ön inceleme duruşması yapıldı

ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi'ndeki protestolara öncülük eden Filistin kökenli aktivist öğrenci Mahmud Halil'in New York'ta ön inceleme duruşması görüldü.

Islam Doğru  | 12.03.2025 - Güncelleme : 12.03.2025
ABD'de Filistin destekçisi aktivist Mahmud Halil'in ön inceleme duruşması yapıldı Fotoğraf: Mostafa Bassim - AA

New York

Gözaltına alınır alınmaz, New York'tan yaklaşık 2 bin 100 kilometre uzaklıktaki Louisiana eyaletindeki gözaltı merkezine götürülen Halil, Manhattan'daki federal mahkemede yapılan duruşmaya katılamadı.

Duruşmada avukatları, müvekkilleri ile telefonda dahi görüşmelerine izin verilmediğini belirtirken, Halil'in durum netleşene kadar Louisiana'daki gözaltı merkezinde kalmaya devam edeceği kaydedildi.

Duruşma sırasında Halil'e destek olmak için mahkeme binası önündeki Foley Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, ellerinde döviz ve pankartlarla, Halil'in gözaltına alınmasını protesto etti ve serbest bırakılmasını istedi.

Gösteride konuşmacılar, Halil'in gözaltına alınmasını "ifade özgürlüğü" kapsamında eleştirirken, ellerinde Filistin bayrakları ve "Öğrencilerimizden elinizi çekin", "Halil'i serbest bırakın" yazılı pankart ve sloganlarla Trump hükümetini protesto etti.

Gösteriye sinema oyuncusu Susan Sarandon'un da katıldığı görülürken, protesto sırasında bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Halil'in sınır dışı edilmesini Dışişleri Bakanlığının istediği belirtildi

Öte yandan, Mahmud Halil'in gözaltına alınarak sınır dışı edilmesi girişiminin, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun yetki ve kararına dayandığı ortaya çıktı.

Washington Post (WP), Mahmud Halil'e karşı suçlamaları içeren ilk resmi belge olan "mahkemede hazır bulunma" bildirimini ele geçirdi.

WP'nin internet sitesinde yayımlanan belgede, Halil'in "ABD vatandaşı olmadığı", "Cezayir vatandaşı Suriye'de yaşayan biri" olduğu ve "ABD'ye bilinmeyen bir yer, tarih ve şekilde" girdiği iddia edildi.

Belgede, "Dışişleri Bakanı, sizin ABD'deki varlığınızın veya faaliyetlerinizin ABD için potansiyel olarak ciddi olumsuz dış politika sonuçları doğuracağına inanmak için makul gerekçelere sahiptir." ifadesine yer verildi.

ABD Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası'nın 237. maddesinin Dışişleri Bakanı'na verdiği yetki uyarınca Halil'in sınır dışı edilmek için suçlandığı kaydedildi.

Halil'in gözaltına alınması

ABD'de Columbia Üniversitesi protestolarına öncülük eden aynı üniversitede Uluslararası ve Kamu İşleri fakültesi yüksek lisans öğrencisi Filistinli aktivist Halil, 3 Mart'ta eşi ile evine giderken gözaltına alınmıştı.

Avukatı Amy Greer, Halil'in, "yeşil kartlı daimi ikametgah sahibi" olarak ABD'de bulunmasına ve eşinin Amerikalı olmasına rağmen ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) yetkilileri tarafından gözaltına alındığı ve yeşil kartının iptal edildiğini belirtmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, X hesabından paylaştığı mesajında, "Amerika'daki Hamas destekçilerinin vizelerini veya yeşil kartlarını iptal edeceğiz, böylece sınır dışı edilebilecekler." ifadesini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 2024 ilkbaharında ABD'deki üniversite kampüslerinde Gazze'deki katliama karşı düzenlenen gösterilere katılan uluslararası öğrencileri sınır dışı edeceğini söylemişti.

Gözaltının ardından New York'taki federal yargıç, Mahmud Halil'in sınır dışı edilmesine geçici engel kararı koymuştu.

Halil'in durumunun 27 Mart'ta çıkacağı Göçmenlik Mahkemesi duruşmasında netleşmesi bekleniyor.

Avukatını mahkemeye sunduğu kayıtlarda, 2022'de öğrenci vizesiyle ABD'ye geldiği belirtilen Halil'in gelecek ay baba olmayı, mayıs ayında da okuldan mezun olmayı beklediği kaydediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bingöl'de zincirleme trafik kazası kamerada
Isparta'da sahipsiz köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı
İstanbul'da İETT otobüsüyle çarpışan aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Türkiye'de burslu okuyan Orta Doğu ülkelerinden öğrenciler YTB iftarında buluştu
Bakan Uraloğlu: Trabzon'a 56 istasyon içeren yaklaşık 32 kilometrelik kent içi raylı sistemi kazandıracağız

Benzer haberler

ABD'de Filistin destekçisi aktivist Mahmud Halil'in ön inceleme duruşması yapıldı

ABD'de Filistin destekçisi aktivist Mahmud Halil'in ön inceleme duruşması yapıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet