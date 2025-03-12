ABD'de Filistin destekçisi aktivist Mahmud Halil'in ön inceleme duruşması yapıldı
ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi'ndeki protestolara öncülük eden Filistin kökenli aktivist öğrenci Mahmud Halil'in New York'ta ön inceleme duruşması görüldü.
New York
Gözaltına alınır alınmaz, New York'tan yaklaşık 2 bin 100 kilometre uzaklıktaki Louisiana eyaletindeki gözaltı merkezine götürülen Halil, Manhattan'daki federal mahkemede yapılan duruşmaya katılamadı.
Duruşmada avukatları, müvekkilleri ile telefonda dahi görüşmelerine izin verilmediğini belirtirken, Halil'in durum netleşene kadar Louisiana'daki gözaltı merkezinde kalmaya devam edeceği kaydedildi.
Duruşma sırasında Halil'e destek olmak için mahkeme binası önündeki Foley Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, ellerinde döviz ve pankartlarla, Halil'in gözaltına alınmasını protesto etti ve serbest bırakılmasını istedi.
Gösteride konuşmacılar, Halil'in gözaltına alınmasını "ifade özgürlüğü" kapsamında eleştirirken, ellerinde Filistin bayrakları ve "Öğrencilerimizden elinizi çekin", "Halil'i serbest bırakın" yazılı pankart ve sloganlarla Trump hükümetini protesto etti.
Gösteriye sinema oyuncusu Susan Sarandon'un da katıldığı görülürken, protesto sırasında bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.
Halil'in sınır dışı edilmesini Dışişleri Bakanlığının istediği belirtildi
Öte yandan, Mahmud Halil'in gözaltına alınarak sınır dışı edilmesi girişiminin, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun yetki ve kararına dayandığı ortaya çıktı.
Washington Post (WP), Mahmud Halil'e karşı suçlamaları içeren ilk resmi belge olan "mahkemede hazır bulunma" bildirimini ele geçirdi.
WP'nin internet sitesinde yayımlanan belgede, Halil'in "ABD vatandaşı olmadığı", "Cezayir vatandaşı Suriye'de yaşayan biri" olduğu ve "ABD'ye bilinmeyen bir yer, tarih ve şekilde" girdiği iddia edildi.
Belgede, "Dışişleri Bakanı, sizin ABD'deki varlığınızın veya faaliyetlerinizin ABD için potansiyel olarak ciddi olumsuz dış politika sonuçları doğuracağına inanmak için makul gerekçelere sahiptir." ifadesine yer verildi.
ABD Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası'nın 237. maddesinin Dışişleri Bakanı'na verdiği yetki uyarınca Halil'in sınır dışı edilmek için suçlandığı kaydedildi.
Halil'in gözaltına alınması
ABD'de Columbia Üniversitesi protestolarına öncülük eden aynı üniversitede Uluslararası ve Kamu İşleri fakültesi yüksek lisans öğrencisi Filistinli aktivist Halil, 3 Mart'ta eşi ile evine giderken gözaltına alınmıştı.
Avukatı Amy Greer, Halil'in, "yeşil kartlı daimi ikametgah sahibi" olarak ABD'de bulunmasına ve eşinin Amerikalı olmasına rağmen ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) yetkilileri tarafından gözaltına alındığı ve yeşil kartının iptal edildiğini belirtmişti.
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, X hesabından paylaştığı mesajında, "Amerika'daki Hamas destekçilerinin vizelerini veya yeşil kartlarını iptal edeceğiz, böylece sınır dışı edilebilecekler." ifadesini kullanmıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, 2024 ilkbaharında ABD'deki üniversite kampüslerinde Gazze'deki katliama karşı düzenlenen gösterilere katılan uluslararası öğrencileri sınır dışı edeceğini söylemişti.
Gözaltının ardından New York'taki federal yargıç, Mahmud Halil'in sınır dışı edilmesine geçici engel kararı koymuştu.
Halil'in durumunun 27 Mart'ta çıkacağı Göçmenlik Mahkemesi duruşmasında netleşmesi bekleniyor.
Avukatını mahkemeye sunduğu kayıtlarda, 2022'de öğrenci vizesiyle ABD'ye geldiği belirtilen Halil'in gelecek ay baba olmayı, mayıs ayında da okuldan mezun olmayı beklediği kaydediliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.