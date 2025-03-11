Dolar
36.58
Euro
39.69
Altın
2,884.64
ETH/USDT
1,877.90
BTC/USDT
79,215.00
BIST 100
10,422.24
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trendyol Süper Lig'in 27. haftası, Beşiktaş ve Gaziantep FK maçıyla tamamlandı. Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer ve Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan açıklamalarda bulundu.
logo
Dünya

BM'den, Filistinli aktivist Mahmud Halil'in tutuklanmasının ardından "ifade özgürlüğü" mesajı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Columbia Üniversitesi'ndeki Gazze gösterilerine öncülük eden Filistinli aktivist Mahmud Halil'in tutuklanmasının ardından "ifade özgürlüğünün" önemini vurguladı.

Ayşe İrem Tiryaki  | 11.03.2025 - Güncelleme : 11.03.2025
BM'den, Filistinli aktivist Mahmud Halil'in tutuklanmasının ardından "ifade özgürlüğü" mesajı

Hamilton

Dujarric, düzenlediği basın toplantısında Filistinli aktivist Halil'in tutuklanmasına ilişkin konuştu.

Söz konusu tutuklamadan haberdar olunduğunu belirten Dujarric, "Bizim için ifade özgürlüğü ve barışçıl toplanma hakkına saygı gösterilmesinin önemini vurgulamak çok elzemdir." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) programlarının yüzde 83'ünün iptal edildiğini duyurmasına ilişkin de değerlendirmede bulunan Dujarric, bu kesintilerin "ciddi sonuçları" olacağının altını çizdi.

Halil'in tutuklanması

ABD'de Columbia Üniversitesi protestolarına öncülük eden Filistinli aktivist öğrenci Halil tutuklanmıştı.

Halil'in avukatı Amy Greer, Halil'in, "yeşil kartlı daimi ikametgah sahibi" olarak ABD'de bulunmasına ve eşinin Amerikalı olmasına rağmen ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) yetkilileri tarafından tutuklandığını ve yeşil kartının iptal edildiğini söylediklerini belirtmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio da konuya ilişkin X hesabından paylaştığı mesajında, "Amerika'daki Hamas destekçilerinin vizelerini veya yeşil kartlarını iptal edeceğiz, böylece sınır dışı edilebilecekler." ifadesini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 2024 ilkbaharında ABD'deki üniversite kampüslerinde Gazze'deki katliama karşı düzenlenen gösterilere katılan uluslararası öğrencileri sınır dışı etme sözü vermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından deprem bölgesinde ramazan etkinliği
TBMM Başkanı Kurtulmuş: (Terörsüz Türkiye hedefi) Hiç kimsenin süreci zehirlememesi gerektiği kanaatindeyiz
İklim değişikliği, Dünya'nın yörüngesinde uydular için kullanılabilir alanı azaltabilir
İzmir'de belediye otobüsündeki yangın kamerada
X sosyal medya platformunda uzun süreli erişim sorunu yaşandı

Benzer haberler

İsrail hapishanelerinden kurtulan yüzlerce Filistinlinin kaburga kemiklerinde kırıklar tespit edildi

İsrail hapishanelerinden kurtulan yüzlerce Filistinlinin kaburga kemiklerinde kırıklar tespit edildi

BM'den, Filistinli aktivist Mahmud Halil'in tutuklanmasının ardından "ifade özgürlüğü" mesajı

Ateşkese rağmen İsrail'in Gazze'nin güneyine düzenlediği saldırıda 1 Filistinli öldü

ABD'li Kongre üyelerinden Filistinli aktivist Mahmud Halil'in tutuklanmasına tepki

ABD'li Kongre üyelerinden Filistinli aktivist Mahmud Halil'in tutuklanmasına tepki
İsrailli esirlerin ailelerinden "Gazze'ye elektrik kesintisinden geri adım atmaları için" Nitanyahu'ya 24 saat süre

İsrailli esirlerin ailelerinden "Gazze'ye elektrik kesintisinden geri adım atmaları için" Nitanyahu'ya 24 saat süre

Almanya, İsrail'e Gazze'ye insani yardım sevkiyatını yeniden başlatması çağrısında bulundu

Almanya, İsrail'e Gazze'ye insani yardım sevkiyatını yeniden başlatması çağrısında bulundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet