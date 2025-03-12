ABD'de Kongre üyeleri, Filistinli aktivist Halil'in serbest bırakılmasını talep eden bir mektup imzaladı
ABD'de 14 Kongre üyesi, Columbia Üniversitesi'ndeki Gazze gösterilerine öncülük eden ve tutuklanan Filistinli aktivist Mahmud Halil'in serbest bırakılmasını talep etti.
Ankara
ABC News'un haberine göre, 14 Kongre üyesinin imzaladığı ve Halil'in serbest bırakılması talep edilen mektupta, Filistinli aktivistin "bir arama emri ya da suçlama sunulmadan" tutuklandığı ifade edildi.
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Halil'in daimi oturma izni bulunduğuna dikkati çekilen ve İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'e hitaben yazılan mektupta, aktivistin bir ABD vatandaşı ile evli olduğu da belirtildi.
İmzalayanlar arasında, Temsilciler Meclisi'nin Demokrat üyelerinden Rashida Tlaib, Ilhan Omar ve Ayanna Pressley'in de olduğu mektupta, Halil'in tutuklanması "siyasi protestoları suç haline getirme girişimi" ve "ifade özgürlüğüne doğrudan bir saldırı" olarak tanımlandı.
Mektupta, Halil'in herhangi bir suçla itham edilmediği ya da hüküm giymediği vurgulanırken, "Kendisi yalnızca aktivizmi ve Columbia Üniversitesi kampüsündeki Gazze Dayanışma Kampı'nda öğrenci lideri ve müzakereci olarak bulunması nedeniyle hedef alınmıştır." ifadesi kullanıldı.
Halil'in tutuklanmasının ABD'deki "Filistin dayanışma hareketini susturmayı amaçlayan Filistin karşıtı ırkçılık" olarak nitelendirildiği mektupta, Halil'in avukatı ve ailesi ile görüşmesinin engellendiği ve sonuç olarak anayasal haklarının ihlal edildiği belirtildi.
HRW'den Halil'in tutuklanmasına tepki
İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), sosyal medya platformu X üzerinden, Halil'in tutuklanmasına tepki gösterdi.
İfade özgürlüğünün bir insan hakkı olduğu belirtilen paylaşımda, "ABD uluslararası hukuk uyarınca bu hakka saygı göstermekle yükümlüdür. Mahmud Halil'in tutuklanması bu hakka yönelik çirkin bir saldırıdır." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, HRW ABD Program Direktörü Tanya Greene'in "ABD, ülke genelindeki kampüslerde göçmenlere karşı bir cadı avı başlatmaktan kaçınmalıdır." ifadesine yer verildi.
Halil'in tutuklanması
ABD'de Columbia Üniversitesi protestolarına öncülük eden Filistinli aktivist öğrenci Halil tutuklanmıştı.
Avukatı Amy Greer, Halil'in, "yeşil kartlı daimi ikametgah sahibi" olarak ABD'de bulunmasına ve eşinin Amerikalı olmasına rağmen ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) yetkilileri tarafından tutuklandığını ve yeşil kartının iptal edildiğini belirtmişti.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, X hesabından paylaştığı mesajında, "Amerika'daki Hamas destekçilerinin vizelerini veya yeşil kartlarını iptal edeceğiz, böylece sınır dışı edilebilecekler." ifadesini kullanmıştı.
ABD'de bir yargıç, Mahmud Halil'in sınır dışı edilmesine geçici engel kararı koymuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.