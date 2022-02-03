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Türkiye-Ermenistan hattında uçuşların yeniden başlaması sonrası İstanbul'dan kalkan uçak Erivan Zvartnots Uluslararası Havalimanına iniş yaptı.
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Dünya

ABD'den uluslararası bankalara Afganistan'a insani yardım amaçlı para transferine onay

ABD Hazine Bakanlığı, uluslararası bankaların Afganistan'a insani yardım amaçlı para transferi yapabileceğini bildirdi.

Betül Yürük   | 03.02.2022
ABD'den uluslararası bankalara Afganistan'a insani yardım amaçlı para transferine onay

New York

Bakanlık, Taliban'a yönelik yaptırımlar ve Afganistan'a yardımları kolaylaştırmak için getirilen muafiyetlere açıklık kazandırdı.

Uluslararası bankaların, insani yardım amaçlı olduğu sürece Taliban'a yönelik yaptırımları ihlal etme endişesi yaşamadan Afganistan'a para transferi yapabileceği belirtilen açıklamada, ABD ve ülke dışındaki şirketlerin Afganistan'a gıda gönderebileceği, bankaların ise gıda gönderileriyle ilgili para transferleri ve diğer işlemleri gerçekleştirebileceği ifade edildi.

Birleşmiş Milletlere göre, Afganistan'da nüfusun yarısından fazlası açlık çekiyor ve insani yardıma ihtiyaç duyuyor.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise ekonomisi çökme riskiyle karşı karşıya olan Afganistan'ın dondurulan döviz rezervlerinin serbest bırakılması çağrısı yapıyor.

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