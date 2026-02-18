ABD'de yargıç Filistinli aktivist Mahdawi'nin sınır dışı edilmesine yönelik girişimi durdurdu
ABD'de federal yargıç, Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle gözaltına alınıp serbest bırakılan Filistin kökenli öğrenci Mohsen Mahdawi'nin ülkeden sınır dışı edilmesine yönelik girişimi durdurdu.
Ankara
Federal yargıç Nina Froes, hükümet avukatlarının delil olarak sunmayı planladıkları belgeyi usulüne uygun şekilde onaylamadıkları gerekçesiyle davayı düşürdüğünü açıkladı.
Hükümet avukatlarının belgenin kopyasını kendisine teslim ettiklerini belirten Froes, belgenin federal yasaların gerektirdiği şekilde usulüne uygun olarak tasdik edilmediğini ifade etti.
Filistin kökenli aktivist Mahdawi'nin avukatları tarafından paylaşılan açıklamada Mahdawi, mahkemenin hukukun üstünlüğüne saygı gösterdiği ve hükümetin usul haklarını çiğneme girişimlerine karşı durduğu için memnuniyetini dile getirdi.
Mahdawi, "Bu karar, korkunun yıkmaya çalıştığı şeyi muhafaza etmeye yönelik önemli bir adım, o da barış ve adalet için konuşma hakkı." ifadesini kullandı.
İç Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Tricia McLaughlin Associated Press (AP) haber ajansına yaptığı açıklamada, Mahdawi'nin vizesinin iptal edilmesi gerektiğini belirterek, "Hiçbir hakim, ne bu ne de başkası, bizi bunu yapmaktan alıkoyamayacak." dedi.
ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan Mahdawi, 30 Nisan'da mahkeme kararıyla serbest bırakılmış ve Filistin destekçisi öğrencilerin maruz kaldığı durumu "ABD Anayasası'na ihanet" olarak değerlendirmişti.
Filistinli aktivist Halil ise 8 Mart'ta eşiyle evine giderken bina girişinde gözaltına alınmıştı.