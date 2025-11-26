Dolar
Dünya

ABD'de Beyaz Saray yakınlarında 2 Ulusal Muhafız vuruldu

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel, ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray yakınlarında vurulan iki Ulusal Muhafız askerinin durumunun kritik olduğunu bildirdi.

Ayşe İrem Çakır, Hakan Çopur, Bekir Aydoğan  | 26.11.2025 - Güncelleme : 27.11.2025
ABD'de Beyaz Saray yakınlarında 2 Ulusal Muhafız vuruldu

Ankara

ABD'nin başkenti Washington'da 2 Ulusal Muhafız askerinin vurulduğu kaydedildi.

Batı Virginia Eyaleti Valisi Patrick Morrisey, silahlı saldırıda iki ulusal muhafız askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel, daha önce, vurulan iki Ulusal Muhafız askerinin öldüğü açıklamasını yapan Vali Morrisey'in açıklamasının aksine, söz konusu askerlerin ölmediğini, durumlarının ise kritik olduğunu belirtti.

Patel, şu ana dek ellerindeki bulgulara göre saldırganın tek kişi olduğunu ve bu kişinin de gözaltına alındığını aktardı.

Olayı en üst düzeyde soruşturacaklarını vurgulayan Patel, "Bu önemli bir ulusal güvenlik meselesidir. Başkan Trump da konuyla ilgili bilgilendirildi ve süreci yakından takip ediyor." dedi.

Washington D.C. Polis Departmanı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, olaya ilişkin bir şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, olayı doğrulayarak Bakanlığın olayı soruşturduğunu bildirdi.

Trump'tan olaya ilişkin açıklama

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından olaya ilişkin bir açıklama yaptı.

Trump, iki Ulusal Muhafız askerinin hastanede tedavi altında olduğunu belirterek, saldırıyı gerçekleştiren kişi için "hayvan" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı, saldırganın da yaralı olduğunu ve "ağır bir bedel ödeyeceğini" belirtti.

"Bu hedefli bir saldırı"

Basın toplantısında konuşan Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser ise söz konusu saldırıyı "hedef gözetilerek yapılmış bir saldırı" şeklinde tanımladı ve olayı FBI ile birlikte kapsamlı şekilde soruşturacaklarını söyledi.

ABD Savunma Bakanı Hegseth, Washington'a 500 Ulusal Muhafız daha görevlendirileceğini duyurdu

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Dominik Cumhuriyeti gezisinde yaptığı basın açıklamasında, iki Ulusal Muhafız askerinin hedef alındığı silahlı saldırının ardından başkentteki Ulusal Muhafızların sayısını artıracağını, 500 yeni askerin Beyaz Saray ve çevresinde görevlendirileceğini bildirdi.

Bazı kişilerin "tehlikeli şeyler yapmaya istekli" olduğunu ifade eden Hegseth, Ulusal Muhafız askerlerinin hedef alınmasının kendilerini "yıldırmayacağını" aksine "kararlılıklarını daha da güçlendireceğini" söyledi.

Hegseth, "Başkentimizi, şehirlerimizi güvence altına alacağız. Bu olay Beyaz Saray'dan sadece birkaç adım ötede yaşandı. Buna izin vermeyeceğiz." dedi.

Savunma Bakanı Hegseth, ABD Başkanı Donald Trump'ın isteği üzerine başkent Washington'a ek 500 Ulusal Muhafız askerinin gönderilmesi talimatı verdiğini sözlerine ekledi.

