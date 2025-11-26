Dolar
42.44
Euro
49.19
Altın
4,167.83
ETH/USDT
3,023.80
BTC/USDT
89,797.00
BIST 100
10,914.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

California’da hava yolu çalışanlarının protestosu, Şükran Günü trafiğini durma noktasına getirdi

ABD'nin California eyaletinde, hava yolu firmalarındaki çalışma koşullarını protesto eden eylemciler, Los Angeles Uluslararası Havalimanı (LAX) yakınındaki yolları kapatarak Şükran Günü nedeniyle yoğun olan trafiği durma noktasına getirdi.

Mücahit Oktay  | 26.11.2025 - Güncelleme : 26.11.2025
California’da hava yolu çalışanlarının protestosu, Şükran Günü trafiğini durma noktasına getirdi

New York

Los Angeles’ta havalimanına giden ana kavşakta toplanan bazı hava yolu çalışanlarının eylemi, uçuşların en yoğun olduğu dönemde şehir içi trafiğin aksamasına yol açtı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, gece yarısı havalimanı kavşağında pankartlarla yürüyen yüzlerce protestocunun, uçağa yetişmeye çalışan yolcuların araçlarını engellediği görüldü.

Çoğu hava yolu şirketlerine yiyecek tedarik eden taşeron firmalarda çalışan ve iş koşullarını güvensiz bulduklarını ifade eden protestocular ile yolcular arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı, çalışma koşullarını eleştirmek amacıyla yapılan eyleme destek verirken, bazıları ise yoğun bir dönemde kritik bir yolun kapatılmasının konuyla ilgisi olmayan yolcuları mağdur ettiği gerekçesiyle protestoculara tepki gösterdi.

Bir grup sosyal medya kullanıcısı ise eleştirilerini, yılın en yoğun kara ve hava trafiğinin Şükran Günü döneminde yaşandığı bilinirken protestoyu engellemeyen şehir polisine yöneltti.

ABD’de ailelerin bir araya geldiği en önemli günlerden biri sayılan Şükran Günü, her yıl kasım ayının son haftasında kutlanıyor ve ülke genelinde kara ile hava yolu trafiğinde yoğunluğun artmasına yol açıyor.

Bu yıl Şükran Günü nedeniyle yaklaşık 82 milyon kişinin seyahat etmesi beklenirken, yolcuların büyük bölümünün kara yolunu tercih etmesi nedeniyle ana güzergahlarda ciddi gecikmeler öngörülüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Kurum'dan Hatay'daki Emek Mahallesi'ne ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa 14. Leo, dünyaya mesajlarını Cihannüma Salonu'ndan verecek
Fatih'te Böcek ailesinin ölümüne ilişkin tutuklanan gıda sektöründe çalışan 4 şüpheli tahliye edildi
Fatih'te Böcek ailesinin otelde uygulanan ilaca bağlı zehirlenme sonucu öldüğü belirlendi
KADEM'den "Şiddete Karşı Hep Birlikte" kampanyası

Benzer haberler

California’da hava yolu çalışanlarının protestosu, Şükran Günü trafiğini durma noktasına getirdi

California’da hava yolu çalışanlarının protestosu, Şükran Günü trafiğini durma noktasına getirdi

ABD, Çin'den ithal edilen 178 ürüne gümrük vergisi muafiyetini uzattı

ABD'de savcı, Trump'ın Georgia'daki "seçimlere müdahale" davasını sonlandırdı

Rusya: Türkiye ile ilişkiler dinamik ve olumlu şekilde gelişiyor

Rusya: Türkiye ile ilişkiler dinamik ve olumlu şekilde gelişiyor
Myanmar, ABD'nin vatandaşlarına verdiği "geçici koruma statüsü"nü sonlandırma kararından memnun

Myanmar, ABD'nin vatandaşlarına verdiği "geçici koruma statüsü"nü sonlandırma kararından memnun
ABD'de oturum izni bulunmayanlar, ulusal parklara giriş için 3 katından fazla ücret ödeyecek

ABD'de oturum izni bulunmayanlar, ulusal parklara giriş için 3 katından fazla ücret ödeyecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet