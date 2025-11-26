Dolar
42.44
Euro
49.21
Altın
4,163.84
ETH/USDT
3,021.50
BTC/USDT
89,804.00
BIST 100
10,914.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
ABD'nin başkenti Washington'da 2 Ulusal Muhafız askerinin vurulduğu bildirildi
logo
Dünya

ABD, 2026'de Miami'de yapılacak G20 Zirvesi'ne Güney Afrika'yı davet etmeyecek

ABD Başkanı Donald Trump, 2026'da Miami'de düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'ne, "ülkedeki beyazlara yönelik şiddeti önleyemediği" ve "başkanlığı ABD'ye devretmediği" gerekçesiyle Güney Afrika'nın davet edilmeyeceğini açıkladı.

Hakan Çopur  | 26.11.2025 - Güncelleme : 26.11.2025
ABD, 2026'de Miami'de yapılacak G20 Zirvesi'ne Güney Afrika'yı davet etmeyecek

Washington

Trump, ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, gelecek yıl ülkesinde düzenlenecek G20 Zirvesi'ne ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Daha önceki ifadelerini tekrarlayan Trump, Güney Afrika yönetiminin, ülkedeki beyazlara yönelik şiddeti durduramadığını savundu ve bundan memnun olmadıklarını belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

ABD Başkanı, kısa süre önce Güney Afrika'da yapılan G20 Zirvesi'nin sonunda Güney Afrikalı yöneticilerin, kapanış törenine katılan kıdemli bir ABD Büyükelçiliği yetkilisine G20 başkanlığını devretmeyi reddettiğini ifade etti.

Trump, söz konusu duruma tepki göstererek, "Bu nedenle, benim talimatımla, Güney Afrika, gelecek yıl Florida'nın Miami şehrinde düzenlenecek 2026 G20 Zirvesi'ne davet edilmeyecek." açıklamasını yaptı.

Güney Afrika'nın G20 üyeliğine "layık olmadığını" da savunan Trump, "Biz de onlara yapılan tüm ödemeleri ve sübvansiyonları derhal durduracağız." ifadesini kullandı.

ABD ile Güney Afrika arasında G20 gerilimi

Güney Afrika'daki beyaz azınlığa yönelik "ırk temelli ayrımcılık" iddialarını gerekçe gösteren ABD Başkanı Donald Trump zirveye katılmamıştı ve zirvede ABD temsilcisi de yer almamıştı.

ABD, boykot ettiği zirvede sonuç bildirisinin yayımlanmasına da karşı çıkmıştı. ABD yönetimi, ayrıca Güney Afrika'nın bu yılki G20 gündemine yerleştirdiği iklim değişikliğiyle mücadele, temiz enerjiye geçişin finansmanı ve iklim kaynaklı afetlere hazırlık gibi başlıklara da itiraz etmişti.

Trump yönetimi, özellikle zirvenin sonuç bildirisinde "iklim değişikliği" ve "yenilenebilir enerji" ifadelerinin yer almasını istememişti.

Diplomatik baskılara karşın Pretorya yönetiminin çabaları sonucu, G20 liderleri normalde zirvenin sonunda yayımlanan bildiriyi, ilk oturumda kabul etmişti.

Güney Afrika'daki G20 Zirvesi'nde dönem başkanlığı devir teslim töreni de ABD'den uygun seviyede katılım olmadığı gerekçesiyle yapılmamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk Kızılay, Kerküklü gençlere spor malzemesi desteğinde bulundu
Beyoğlu'nda hafriyat kamyonunun çarptığı demir dubanın fırlayarak iş yerine girmesi kamerada
Anadolu Ajansı Haber Ödülleri sahiplerini buldu
AA Genel Müdürü Karagöz: Yalnızca ödül vermek için değil, meslektaşlarımızın hakkını teslim etmek için buradayız
Bakan Kurum'dan Hatay'daki Emek Mahallesi'ne ilişkin paylaşım

Benzer haberler

ABD, 2026'de Miami'de yapılacak G20 Zirvesi'ne Güney Afrika'yı davet etmeyecek

ABD, 2026'de Miami'de yapılacak G20 Zirvesi'ne Güney Afrika'yı davet etmeyecek

Beyaz Saray yakınlarında 2 Ulusal Muhafız askerinin vurulduğu bildirildi

California’da hava yolu çalışanlarının protestosu, Şükran Günü trafiğini durma noktasına getirdi

ABD, Çin'den ithal edilen 178 ürüne gümrük vergisi muafiyetini uzattı

ABD, Çin'den ithal edilen 178 ürüne gümrük vergisi muafiyetini uzattı
ABD'de savcı, Trump'ın Georgia'daki "seçimlere müdahale" davasını sonlandırdı

ABD'de savcı, Trump'ın Georgia'daki "seçimlere müdahale" davasını sonlandırdı
Rusya: Türkiye ile ilişkiler dinamik ve olumlu şekilde gelişiyor

Rusya: Türkiye ile ilişkiler dinamik ve olumlu şekilde gelişiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet