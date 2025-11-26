Dolar
Dünya

ABD'de savcı, Trump'ın Georgia'daki "seçimlere müdahale" davasını sonlandırdı

ABD'nin Georgia eyaletinde Başkan Donald Trump ile bazı danışmanlarının "seçimlere müdahale" gerekçesiyle suçlandığı dava, davaya atanan yeni savcı tarafından sonlandırıldı.

Hakan Çopur  | 26.11.2025 - Güncelleme : 26.11.2025
ABD'de savcı, Trump'ın Georgia'daki "seçimlere müdahale" davasını sonlandırdı

Washington

ABD'de 2020 başkanlık seçim sürecinden bu yana Trump'ın Georgia'daki seçim sonuçlarını değiştirmeye yönelik girişimleri iddiasıyla devam eden dava, yeni savcı Pete Skandalakis tarafından sonlandırıldı.

Görevi kısa süre önce, hakkında soruşturma yürütülen Fulton County Bölge Savcısı Fani Willis'ten devralan Skandalakis, bugün mahkemeye sunduğu dilekçede "davayı daha fazla sürdürmemeye karar verdiğini" açıkladı.

Willis, Trump aleyhindeki davayı yürütmek için seçtiği özel savcıyla yaşadığı romantik ilişki nedeniyle "davayı siyasileştirdiği" suçlamasıyla karşı karşıya kalmış, daha sonra görevinden alınmıştı.

20 Ocak 2025'te yemin ederek ikinci kez ABD Başkanı olan Trump'ın, başkan olduğu süre boyunca aleyhindeki yasal işlemlerin ilerlemesi olası görünmüyordu. Ancak, Trump'ın avukatı Rudy Giuliani ile eski Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows da dahil olmak üzere diğer 14 kişi hakkındaki seçimlerle ilgili yargı süreci halen devam ediyor.

Trump'a açılan Georgia'daki dava

Georgia'nın Atlanta kentinde, "eyaletteki 2020 başkanlık seçimi sonuçlarına müdahale girişimi" iddiasını uzun süredir soruşturan Fulton bölgesi savcılarının sundukları deliller ve tanık ifadelerinin ardından Trump'a yeni suçlamalar isnat edilen iddianame 14 Ağustos'ta kamuoyuna açıklanmıştı.

98 sayfalık 41 suçlamanın yer aldığı iddianamede, Trump'a, aralarında "bir kamu görevlisinin yeminini bozmaya teşvik", "yalan beyanda bulunmak için komplo kurma" ve "eyaletin yolsuzluk ve şantajla mücadele ile ilgili kanunu ihlal etme" başlıklarının da bulunduğu 13 suç isnat edilmişti.

Trump, hakkındaki dava nedeniyle Başsavcı Willis'i "radikal sol bölge savcısı" sözleriyle eleştirmiş, "Willis, cadı avı için kampanya yürüttü ve kampanya yapmaya, para toplamaya devam ediyor. Bu cadı avı, sahtekar Joe Biden'ın Adalet Bakanlığı ile sıkı koordinasyon içinde." şeklinde ifadeler kullanmıştı.

ABD Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi de Willis hakkındaki "uygun olmayan romantik ilişki" iddiaları hakkında inceleme başlatarak, Willis'ten bu konuda ve Trump davasını kapsayan hususlarda belge talebinde bulunmuştu.

