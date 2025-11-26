Dolar
Gündem

Fatih'te Böcek ailesinin otelde uygulanan ilaca bağlı zehirlenme sonucu öldüğü belirlendi

Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu, Fatih’te zehirlenme şüphesiyle hayatını kaybeden anne, baba ve iki çocuğun, kaldıkları otelde böcek ilacı nedeniyle zehirlendikleri yönünde görüş bildirdi.

Gökçe Karaköse  | 26.11.2025 - Güncelleme : 26.11.2025
Fatih'te Böcek ailesinin otelde uygulanan ilaca bağlı zehirlenme sonucu öldüğü belirlendi

İstanbul

Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulunca hazırlanan mütalaada, Fatih'te zehirlenme şüphesiyle tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybeden anne, baba ve 2 çocuğunun ölümlerinin, kaldıkları otelde böcekleri öldürmek amacıyla uygulanan ilaca bağlı zehirlenme sonucu meydana geldiği yönünde görüş bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fatih'te konakladıkları otelde fenalaşan Kadir Muhammet Böcek (6) ve Masal Böcek (3), anne Çiğdem Böcek ile baba Servet Böcek'in hastanede yaşamını yitirmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Böcek ailesinin ölümüne ilişkin Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulunca hazırlanan mütalaa, soruşturma dosyasına girdi.

Mütalaada, yapılan ölü muayenesi, otopsi işlemleri, laboratuvar incelemeleri ve kurul tarafından yapılan değerlendirme neticesinde, anne Çiğdem Böcek, baba Servet Böcek ile çocuklar Kadir Muhammet Böcek ve Masal Böcek'in ölümlerinin gıda zehirlenmesi sonucu meydana gelmediği kaydedildi.

Hazırlanan mütalaada, Böcek ailesi fertlerinin ölümlerinin kalmakta oldukları otelde böcekleri öldürmek amacıyla uygulanan ilaca bağlı zehirlenme sonucu meydana gelmiş olduğunun mütalaa edildiği bildirildi.

Ne olmuştu?

Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Böcek ailesi, 12 Kasım sabahı taksiyle hastaneye gitmiş, muayene ve tedavi işlemlerinin ardından kaldıkları otele dönmüşlerdi.

13 Kasım saat 01.00 sıralarında tekrar rahatsızlanan aile, bu kez otele çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılmış, çocuklar aynı gün müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan anne 14 Kasım'da, baba da 17 Kasım'da vefat etmişti.

Ailenin kaldığı otelde konaklayan 2 turist de bulantı ve kusma şikayetiyle aynı hastanede tedavi altına alınmıştı. Aynı odada konaklayan ve refakatçi olarak hastaların yanında bulunan üçüncü kişi, kalp atış hızının düşük olması nedeniyle tetkik amaçlı hastaneye yatırılmıştı.

Soruşturma kapsamında polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otel mühürlenmişti.

