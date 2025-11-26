Dolar
42.45
Euro
49.12
Altın
4,160.03
ETH/USDT
2,910.90
BTC/USDT
86,719.00
BIST 100
10,909.24
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen medya günü etkinliğinde konuşuyor
logo
Dünya

ABD'de oturum izni bulunmayanlar, ulusal parklara giriş için 3 katından fazla ücret ödeyecek

ABD'de oturum izni bulunmayan kişilerden ülkedeki ulusal parklara yıllık giriş kartı için 3 katından fazla ücret kesileceği bildirildi.

Emirhan Demir  | 26.11.2025 - Güncelleme : 26.11.2025
ABD'de oturum izni bulunmayanlar, ulusal parklara giriş için 3 katından fazla ücret ödeyecek ABD'nin Arizona eyaletindeki Büyük Kanyon (Grand Canyon). Fotoğraf: Rabia İclal Turan/AA

Ankara

ABD İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkedeki ulusal parklara giriş ücretlerinde yeni yıldan itibaren geçerli olacak fiyatlara ilişkin bilgi verildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ülkede oturum izni bulunanların parklara yıllık giriş kartı için 80 dolar, oturum hakkı bulunmayanların da 250 dolar ödeyeceği belirtildi.

Oturum izni bulunmayıp yıllık geçiş kartı olmayanların da ülkedeki en ünlü 11 ulusal parka her girişte ek olarak 100 dolar daha ödeyeceği kaydedildi.

Ücretlendirmelerdeki bu farkın, "Ulusal Park Sistemini vergileriyle destekleyen ABD'lilerin azami faydayı elde etmesi" için getirildiği savunuldu.

Ulusal parklar, personel eksikliği nedeniyle zorlanıyor

Yeni fiyatlandırma kararı, parkların personel eksikliğiyle zorlandığı dönemde geldi.

The New York Times gazetesine göre, Ulusal Park Servisi, hizmetlerdeki büyük kesintilerin gölgesinde parkları ayakta tutmak için yoğun çaba sarf ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ocakta ikinci kez göreve başladığından bu yana kurum, personelinin neredeyse dörtte birini kaybetti ve parklardaki rutin görevlerin yerine getirilmesi zorlaştı.

Ziyaret saatleri ve etkinlikleri de azaltılan parklar, personel eksikliği nedeniyle bu yıl milyonlarca dolar zarar etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Memişoğlu: MHRS üzerinden 79 branşın 72'sine aynı güne randevu verebiliyoruz
Yeşilay, İsviçre'de düzenlenen COP11'de Türkiye'yi temsil etti
İstanbul'da trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 2 kişi yakalandı
Bu yıl 101 bin 212 kişi bedelli askerliğe başvurdu
Fatih Altaylı'ya "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis

Benzer haberler

ABD'de oturum izni bulunmayanlar, ulusal parklara giriş için 3 katından fazla ücret ödeyecek

ABD'de oturum izni bulunmayanlar, ulusal parklara giriş için 3 katından fazla ücret ödeyecek

Bloomberg, ABD-Rusya görüşmelerinin dökümlerini ele geçirdiğini duyururken Rus tarafı bunu yalanladı

Putin, ABD'nin, Ukrayna konusunun "karmaşık bir konu" olduğunu anladığını belirtti

Kolombiya lideri Petro, Trump'ın Venezuela üzerindeki baskısının petrolle ilgili olduğunu savundu

Kolombiya lideri Petro, Trump'ın Venezuela üzerindeki baskısının petrolle ilgili olduğunu savundu
ABD'nin uyuşturucu trafiği verileri Trump'ın Venezuela'ya odaklanma gerekçesini yalanlıyor

ABD'nin uyuşturucu trafiği verileri Trump'ın Venezuela'ya odaklanma gerekçesini yalanlıyor
ABD'de kefaletle serbest bırakılan Türk bilim insanı Dölek, yaşadıklarını anlattı

ABD'de kefaletle serbest bırakılan Türk bilim insanı Dölek, yaşadıklarını anlattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet