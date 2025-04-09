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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD yönetimi, Cornell ve Northwestern üniversitelerinin federal fonlarını dondurdu

ABD'de Cornell Üniversitesinin 1 milyar dolardan fazla, Northwestern Üniversitesinin de 790 milyon dolarlık federal fonlarının "insan hakları soruşturmaları" gerekçesiyle dondurulduğu bildirildi.

Ahmet Furkan Mercan  | 09.04.2025 - Güncelleme : 09.04.2025
ABD yönetimi, Cornell ve Northwestern üniversitelerinin federal fonlarını dondurdu

Ankara

New York Times'ın (NYT) yetkililere dayandırdığı haberine göre, "insan hakları ihlalleri kaynaklı soruşturmalar" gerekçesiyle iki üniversitenin hibe ve sözleşmeleri kapsayan fonları donduruldu.

Cornell'in 1 milyar dolardan fazla ve Northwestern'in 790 milyon dolarlık fonlarının sağlık, eğitim ve tarım dahil federal bakanlıklarla mevcut hibe ve sözleşmeleri kapsadığı belirtildi.

Northwestern Üniversitesinden yapılan açıklamada, fon dondurma kararına ilişkin haberlerin farkında olduklarını ve söz konusu soruşturmalara ilişkin işbirliği gerçekleştirildiği ifade edildi.

Kalp pilleri dahil teknolojik ilerlemelere dikkati çekilen açıklamada, "Northwestern'in federal fonları yenilikçi ve hayat kurtarıcı araştırmaları teşvik ediyor. Bu tür araştırmalar artık tehlike altında" ifadeleri yer aldı.

Cornell Üniversitesi Başkanı Michael Kotlikoff, geçen hafta NYT'de yayınlanan yazısında, "İsrail-Filistin çatışması dahil, üniversitenin, kamuoyu tartışmalarına izin vermekten korkmadığını" belirtmişti.

Harvard, Columbia ve UPenn

Son dönemde üniversitelere yönelik, başta Filistin yanlısı kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programları gerekçe gösterilerek, federal fonların dondurulması gündemde.

ABD hükümeti, Harvard Üniversitesine çeşitli kuruluşlar tarafından verilen 8,7 milyar doları aşkın hibenin "sivil haklar yasalarına uygun şekilde kullanıldığından emin olmak amacıyla" soruşturma açıldığını duyurmuştu.

Donald Trump yönetiminin "antisemitizmle mücadele" politikası kapsamında hedef aldığı Columbia Üniversitesi de okulun 400 milyon dolarlık fonunun kesilmemesi için hükümetin taleplerine uyma kararı aldığını açıklamıştı.

Pensilvanya Üniversitesine (UPenn) ayrılan 175 milyon dolarlık federal fonun ise okulun yüzme takımında yer alan bir transseksüel sporcu nedeniyle geçen ay askıya alındığı belirtilmişti.

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