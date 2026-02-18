Dolar
43.73
Euro
51.85
Altın
4,877.42
ETH/USDT
2,001.10
BTC/USDT
67,573.00
BIST 100
14,227.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'de elinde silahla Kongre Binası'na doğru koşan şüpheli gözaltına alındı

ABD'nin başkenti Washington'da, elinde pompalı tüfekle Kongre Binası'na doğru koşan 18 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı.

Emirhan Demir  | 18.02.2026 - Güncelleme : 18.02.2026
ABD'de elinde silahla Kongre Binası'na doğru koşan şüpheli gözaltına alındı

Ankara

Polis yetkilisi Michael Sullivan, düzenlenen basın toplantısında, Kongre Binası yakınlarında meydana gelen olaya ilişkin açıklama yaptı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sullivan, 18 yaşındaki erkek şüphelinin, aracını Kongre Binası yakınlarında park ettiğini, araçtan inip binanın batı tarafına doğru koşmaya başladığını belirterek, kolluk kuvvetlerinin şüpheliyi durdurduğunu ifade etti.

Sullivan, koruyucu yelek ve eldiven giyen şüphelinin, bina yönüne koştuğu sırada elinde dolu bir pompalı tüfek ile yedek mühimmatın bulunduğunu bildirdi.

Araçta ayrıca kask ve gaz maskesi bulunduğunu aktaran Sullivan, aracın şüphelinin adına kayıtlı olmadığını ve zanlının birden fazla adresinin bulunduğunu belirtti.

Sullivan, şüphelinin amacının ve ABD Kongresi üyelerinin hedef alınıp alınmadığının soruşturulduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DMM, "CİMER'de 90 bin kişinin görev yaptığı" iddiasını yalanladı
BUDO'nun yarınki bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
İletişim Başkanlığı Etiyopya'da "Türkiye-Etiyopya İlişkileri: Yüz Yıllık Diplomasi, Ebedi Dostluk" paneli düzenledi
Din İşleri Yüksek Kurulundan ramazanın başlangıcına ilişkin açıklama
Manavgat'ta badem ağaçları çiçek açtı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

ABD'de elinde silahla Kongre Binası'na doğru koşan şüpheli gözaltına alındı

ABD'de elinde silahla Kongre Binası'na doğru koşan şüpheli gözaltına alındı

ABD, Doğu Pasifik ve Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı öne sürülen teknelerin vurulduğunu açıkladı

NYT: Bazı ABD'li büyükelçiler, 4 Temmuz kutlamalarının fonlanması için şirketlerden bağış istedi

Trump, Suudi Arabistan ile BAE arasındaki anlaşmazlığı "kolayca çözebileceklerini" belirtti

Trump, Suudi Arabistan ile BAE arasındaki anlaşmazlığı "kolayca çözebileceklerini" belirtti
ABD'nin Maryland eyaletinde çıkan silahlı çatışmada 1 kişi öldü

ABD'nin Maryland eyaletinde çıkan silahlı çatışmada 1 kişi öldü
ABD Başkanı Trump'tan İran'a müzakerelerde "daha makul olma" çağrısı

ABD Başkanı Trump'tan İran'a müzakerelerde "daha makul olma" çağrısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet